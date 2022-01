FC Nantes - Pedro Chirivella : "J'ai faim, j'ai envie de continuer à progresser"

Il semble loin le temps où Pedro Chirivella n'était que le deuxième voire le troisième choix dans la hiérarchie des milieux de terrain du FC Nantes. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Liverpool en juin 2020, l'Espagnol polyglotte est devenu un maillon indispensable dans le système d'Antoine Kombouaré, au point qu'il ait disputé toutes les rencontres pour lesquelles il était disponible depuis l'arrivée du Kanak, en février. Déjà auteur de deux buts, ses deux premiers avec les Jaunes, Pedro Chirivella a "faim" de temps de jeu que ce soit en championnat, ou en Coupe de France comme ce dimanche après-midi à l'occasion du 16es de finale de la compétition contre la modeste équipe de Vitré. Entretien.

Chirivella, aux bons souvenirs des matches de coupe

Comment abordez-vous cette rencontre face à l'AS Vitré, dernier de sa poule de National 2 ?

On doit faire un bon match, on est prêts pour gagner. Cette année, on est beaucoup mieux en championnat, on veut donc faire un bon parcours en coupe. On est dans une spirale positive [quatre succès consécutifs, ndlr]. On veut continuer ainsi parce que c’est très important pour la deuxième partie de saison et, pour moi, il s'agit d'un match très important afin de retrouver de la confiance après les vacances. On se doit réaliser une belle prestation parce qu'on veut se qualifier pour le prochain tour.

Que représente la Coupe de France à vos yeux et plus largement les coupes nationales ?

Pour une équipe comme nous, c’est la manière la plus simple de gagner un titre. On sait qu’en championnat, c’est impossible. J’aime bien ces matches-là. En espagnol, on dit souvent : "es todo o nada", c'est tout tout ou rien. Si tu perds, tu rentres chez toi par contre si tu gagnes, tu continues. Ca me rappelle ma saison aux Pays-Bas où j’avais réalisé un très bon parcours jusqu’en demi-finale face à Feyenoord. C’est très important pour moi.

Les coupes nationales ont-elles la même place en France, en Espagne ou en Angleterre, où vous avez évolué ?

Ça dépend de la forme de l'équipe au moment où elle la joue. Quand tu es en difficulté en championnat, la Coupe est peut-être délaissée car tu veux avant tout sauver ton club. Mais quand tu es plus tranquille, c’est une compétition importante pour toutes les équipes. Je crois que les supporters, les équipes veulent gagner des titres. Et là, en six ou sept matches, tu peux être titré.

Estimez-vous être un leader comme l'affirment certains de vos coéquipiers ou votre entraîneur ?

Quand tu as la confiance du club, du staff, c’est plus facile. C’est quelque chose que j’ai toujours eu en moi même si quand tu arrives dans un nouveau club, un nouveau pays, c’est plus compliqué. C’est naturel pour moi d’aider mes coéquipiers. Je crois que c’est plus facile pour l’équipe lorsque tu as trois ou quatre leaders.

"Je crois que je suis devenu important"

Est-ce que vous vous attendiez à devenir indispensable à cette équipe ?

Je venais de vivre deux années compliquées à titre personnel. Quand j’ai signé au FC Nantes, je me suis dit que je voulais être important pour le club et l’équipe. À la fin de l’année 2021, je crois que je suis devenu important mais je veux continuer à progresser.

Qu’est-ce qui a changé par rapport à votre arrivée ?

Quand je suis arrivée, l’équipe n’était pas bien. J’avais beaucoup de déchets sur plein de choses, je pensais trop au match d’avant. Je suis quelqu’un qui regardais deux ou trois fois les matches pour savoir ce que je n’avais pas fait de bien et progresser. Mais parfois, il faut passer à autre chose. Et quand Antoine Kombouaré est arrivé, il m’a tout de suite redonné de la confiance.

Est-il devenu un entraîneur qui compte dans votre carrière ?

Bien sûr. Quand il est arrivé, j’étais dans une période de moins bien. Je ne jouais pas beaucoup. J’avais des problèmes familiaux. Il m'a tout de suis fait confiance et j’essaie de la lui rendre en aidant l'équipe.

Après votre saison dernière, est-ce que vous auriez cru être 7es à la mi-saison ?

Cela aurait été compliqué de penser ça alors qu'on venait d'enchaîner quatre entraîneurs. On est contents mais on reste humbles car tout va très vite en Ligue 1. On doit continuer à très bien travailler.

Est-ce que vous voyez sur le long terme au FC Nantes ?

Sincèrement, je ne pense pas à ça. Là, je suis dans un moment où je veux progresser. Au foot, c’est très compliqué d’avoir ces moments comme ça où tu es heureux de venir t’entraîner tous les jours. Je ne pense qu’au prochain match, à la prochaine séance d’entraînement. J’ai faim.