FC Nantes : Pedro Chirivella, une intégration express et un jeu plein de promesses

Il s'en est fallu de quelques centimètres, vendredi dernier, pour que le milieu de terrain du FC Nantes Pedro Chirivella, inscrive un but somptueux. En un match, l'ancien Red a fait étalage de ses qualités techniques, de son engagement et de son entente avec Imran Louza dans l'entre-jeu. Prometteur.

Il ne parle pas encore français mais il le comprend déjà parfaitement. Barbe de trois jours, souriant et décontracté, Pedro Chirivella se plait déjà à Nantes. "J'ai l'impression d'être là depuis très longtemps, confie le milieu de terrain arrivé au printemps de Liverpool. Tout le monde m'a bien accueilli, je me sens bien au club, la ville me plait et c'est ce qui peut expliquer mon intégration rapide." Abdoulaye Touré absent, le joueur formé à Valence en a profité pour intégrer le 11 de départ de Christian Gourcuff, vendredi, dernier face à Bordeaux (0-0). Une première, certes inaboutie, mais pleine de promesses.

Le maillon qui manquait au milieu de terrain ?

Dans un derby de l'Atlantique verrouillé à double tours, Pedro Chirivella est un des Canaris qui a touché le plus de ballons (82) et qui a tenté de trouver de la verticalité, en témoignent ses 20 passes vers l'avant. Sans succès, tout comme sa frappe de plus de 25 mètres qui s'est dérobée du cadre pour quelques centimètres. "Il n'était pas dans un grand jour, ce qui ne l'a pas empêché de confirmer ses qualités", observe un Christian Gourcuff dithyrambique depuis l'arrivée de l'Espagnol de 23 ans.

"Je pense qu'il est tombé dans le bon club, avait lâché le technicien breton avant le déplacement de son équipe en Gironde. Et nous on a tapé dans le bon joueur, même si la réponse sera le terrain." A défaut d'être très physique, la paire Louza-Chirivella à la récupération a montré sa justesse dans les relances et a laissé entrevoir ses qualités dans l'alternance entre le jeu long et le jeu court. "Sur le terrain, au niveau des relations, c’est en train de se construire, analyse Marcus Coco. Je trouve que c’est un très bon joueur, il trouve de très bonnes passes. J’espère que ça va continuer dans le bon sens."

"Pedro, ce n'est pas une surprise"

Les retours de Ludovic Blas, Marcus Coco et la possibilité pour le coach des Jaune et Vert de tester à nouveau Moses Simon dans un rôle de numéro neuf pourrait apporter davantage de mouvements et de courses sur le front de l'attaque. De quoi mettre en lumière la vista du néo-Canari. "Ses qualités ne sont pas une surprise. C'est vraiment un joueur qui a besoin d'appels pour valoriser son jeu, explique l'entraîneur du FC Nantes. Pour qu'il ne tombe pas dans un ronron, il a besoin de complémentarité dans les appels de balle et dans la verticalité."

Conscient et un brin frustré de ne pas avoir pu faire étalage de toutes ses qualités au Matmut Atlantique, Pedro Chirivella, déjà proche de certains dans le vestiaire comme Andrei Girotto et Fabio, compte sur le match contre Nîmes, ce dimanche après-midi pour se mettre dans la poche ses nouveaux supporters et s'imposer au milieu de terrain au côté de la révélation de la saison passée, Imran Louza. "Je sais que je peux faire mieux et on a bien travaillé cette semaine," affirme-t-il en anglais. A lui maintenant de le prouver et de s'imposer comme une véritable alternative à Abdoulaye Touré dont les souhaits de départs ne sont plus un secret.