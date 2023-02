FC Nantes : "Personne ne nous enlèvera cette demi-finale face à la Juve"

C'est un des matches les plus importants de l'immense histoire du FC Nantes. "Une demi-finale de Ligue des Champions, il n'y a pas 10.000 footballeurs qui en ont joué", souligne Jean-Marc Chanelet. Ce jeudi, à quelques heures du barrage aller de la Ligue Europa, entre la Juventus Turin et les Canaris , les acteurs de 1996 ont accepté de livrer leurs souvenirs d'un match pour le moins singulier. Témoignages.

ⓘ Publicité

Laurent Guyot : "On a découvert ce qu’était le très très haut niveau"

"C’est un très bon souvenir, car c’était déjà l’aboutissement de la saison précédente qui avait été exceptionnelle, avec en point d’orgue notre titre de champion. On a fait 32 matches sans défaite pour être champion et ensuite, on a fait un parcours en Ligue des Champions qui a été exceptionnel. Jouer le Juventus, à l’époque, c'était pratiquement ce qui se faisait de mieux en Europe. Il est vrai qu'au match aller, on a eu beaucoup de cartons jaunes et même un rouge contre nous alors que la Juve n’en a pas eu beaucoup. Elle n’en a d’ailleurs reçu aucun. Mais c’est comme ça, de toute manière la Juve était meilleure que nous et ça reste quand même un bon souvenir. On a découvert ce qu’était le très très haut niveau et on n’en était pas loin. Pour des joueurs, comme moi, qui ne sont pas des footballeurs de grand talent, pouvoir faire une demi-finale de Champions League dans sa carrière, c’est évidemment quelques chose qui reste gravé à jamais dans ma tête. En plus, on a réussi à les battre au retour même s'il y a eu une élimination au final."

Eddy Capron : "On s’est fait embarquer dans un match qui ne nous ressemblait pas"

"Ça a été un événement qui a marqué le reste de notre vie. Aujourd’hui encore, j’ai du mal à réaliser qu’on l’ait fait et que je l’ai fait. C’est quelque chose que personne ne nous enlèvera. D’autant que je sortais d’une longue période de blessure. J’avais suivi les matches de qualification depuis mon lit d’hôpital où j’avais été opéré du dos. Je n’étais rentré dans cette compétition qu’en mars contre le Spartak Moscou. Et de me dire qu’on est ensuite allé jusqu’en demi-finale, c’est beau. J’ai un souvenir toujours ancré, la veille du match, à l’entraînement, dans ce stade vide, mais impressionnant. Il y avait une grosse boule tout en haut qu’on cherchait à dégommer alors que c’était impossible. On était quand même aux portes de la finale, c’était quelque chose d’extraordinaire, en plus face à la Juve et sa tripotée d’internationaux, dans un stade mythique. Se retrouver là, au Stadio delle Alpi, ça a été marquant.

On devait confirmer, prouver qu’on méritait d’être à ce niveau-là. Il y a eu de la déception dans la mesure où on ne s’attendait pas à vivre un match aller comme celui-là. On est très vite passé à 10 contre 11 face à une équipe qui jouait de son vice alors que nous, nous étions une équipe joueuse. On s’est fait embarquer dans un match qui ne nous ressemblait pas. L’arbitre n’est pas le seul fautif, nous avions mieux à faire dans ce match-là. Peut-être l’aborder autrement, si on avait été totalement prêt à disputer de genre de matches, on n'aurait peut-être pas parlé de l’arbitre. On a été insouciants, on connaissait nos forces et on n’a pas joué dessus, il manquait aussi trois joueurs clés avec Ouedec, Ndoram et Makélélé."

Gianluca Vialli avait fait très mal aux Canaris en 1996 en marquant un but à l'aller et au retour. © Getty - Ruediger Fessel

Serge Le Dizet : "L'arbitre nous fait payer la vache folle"

"Quand j’ai joué ce match, j’avais 32 ans. Je savais donc pertinemment que des rencontres européennes de cette nature-là, je n'en jouerai pas beaucoup derrière. Du coup, je me suis dit que j’allais croquer dedans, mais au sortir de ce match, on se dit quand même que si on est un grand club en France, on reste un petit d’Europe. Je me souviens d'ailleurs qu’à la fin de la rencontre, Coco Suaudeau nous dit : « l’arbitre nous fait payer la vache folle » (rire). C'est vrai qu'on n’a pas été aidé par l’arbitrage. Certaines choses un peu bizarres se sont passées pendant ce match, entre l’expulsion de Bruno Carotti, Eric Decroix qui se retrouve avec le nez en sang parce que Michele Padovano lui avait mis un bon coup de coude. On est sorti de ce match-là en se disant qu’on était peut-être le grand FC Nantes sur le plan national, mais qu'on était quand même un petit FC Nantes par rapport à ce que pouvait représenter la Juve sur le plan européen. On a bien senti le poids que pouvait avoir ce club sur les instances, je pense, au niveau de l’UEFA notamment. Même si sur le plan technique, on avait quand même affaire à de très très bons joueurs, certainement meilleurs que nous, on a quand même le sentiment au sortir de ce match que tous les événements leur ont été favorables.

Là, on a compris que la Juventus était un club qui comptait. Lors du contrôle antidopage par exemple, c’était assez fantasque. Les joueurs rentraient, sortaient, on se demandait où était le sérieux d’un contrôle antidopage de l’époque. Après, pour nous, Nantais, c’était quand même quelque chose de jouer à ce niveau-là, de disputer une demi-finale. Et on a eu le sentiment que si on avait gardé notre équipe complète qui avait été championne la saison précédente, on avait peut-être des chances d’aller au bout. Dès le début de saison, j’ai ressenti une certaine frustration de ne pas avoir pu garder Christian Karembeu et Patrice Loko à mes côtés. Mais bon, ce sont des choses qui sont inhérentes au football."

Jean-Marc Chanelet : "Rapidement, on se rend compte que les dés sont pipés"

"Le fait de se retrouver en demi-finale de la Ligue des Champions, c’était quelque chose de grandiose pour le club et pour les joueurs. C’était vraiment une confrontation qui était présente dans nos têtes, face à des grands noms comme Vialli, Padovano, etc. Mais dès le match aller, on se rend compte assez rapidement que les dés sont pipés, avec un arbitrage maison. C’était le petit poucet contre l’ogre et l’arbitre sifflait beaucoup de décisions en leur faveur. Moi, j’étais entré en deuxième mi-temps et j’avais été chargé du jeune et prodigieux Alessandro Del Piero. Il avait 21 ans à l’époque et il avait déjà le vice de ces joueurs italiens. Quand je venais au marquage dans son dos, il s’accrochait à mon short et lorsqu’il pivotait, j'étais obligé de le repousser un petit peu pour qu’il se détache de moi et l’arbitre sifflait toujours faute contre moi et jamais la première faute. On a vite vu que ça allait être difficile de faire quelque chose."

À la fin de ce premier match, il y a un petit sentiment d’amertume et c’est aussi peut-être de ce qui nous a galvanisé pour le retour. On s’est dit : « Bon, on a un handicap de deux buts, ça va être très difficile pour passer le tour, par contre au moins tout donner, se faire plaisir et en donner au public. » Avec du recul, ça reste quand même un bon souvenir collectif et individuel, car je découvrais la première division cette année-là et je me retrouve directement à jouer la Ligue des Champions et à aller en demi-finale. On était à deux doigts d’être en finale. Bon, après, on a perdu contre les futurs vainqueurs, ce n’était pas n’importe qui. Et on n’a pas démérité."

Le défenseur Christophe Pignol (à droite) a joué quatre saisons avec le FC Nantes et fait partie de l'équipe championne de France en 1995. © AFP - Franck Perry

Christophe Pignol : "Ça fait partie des regrets de ma carrière"

"Cette génération avait peut-être l’opportunité de jouer une finale de Ligue des Champions. Comme Coco l’a souvent dit : "c’était une génération qui avait les qualités pour y aller". Ça fait partie des regrets de ma et de nos carrières. Je dis ça parce que ça s’est joué à un fait de match, un fait de jeu, cette expulsion de Bruno Carotti. Et avec le recul, tu te dis qu’il s’est peut-être passé quelque chose de pas très net sur ce match. Avec du recul, tu te demandes si tu ne t’es pas fait voler. J’ai rarement ressenti ce sentiment d’infériorité dans le vice, dans la pression mise sur l’arbitre, celle du public que sur ce match aller. Tu sens l’expérience, tu sens que c’est dans leur culture et c’est quelque chose qui m’avait impressionné. Sur le moment, on se sent comme des gamins. Le match aurait été certainement différent si on avait joué la deuxième mi-temps à onze. Le score nous plombe parce que si tu ne perds qu’un à zéro à l’aller, tu te dis qu’à la Beaujoire, tout peut se passer.

Mais même lors du match retour, ils marquent d’entrée, mais on gagne le match, Franck Renou a une occasion à 2-1, les regrets sont sportifs. Mais il n’en demeure pas moins que ça reste un moment incroyable dans ma carrière. Le tirage au sort [effectué le 7 novembre dernier, ndlr] nous a tous remémoré de bons souvenirs. Rentrer dans cette Beaujoire pleine et avec cette ambiance, on ne peut pas l’oublier. J’ai même gardé les maillots et le fanion parce que ça a été un moment très très marquant de ma carrière. Quand tu penses à l’impact que ça a de jouer une demi-finale de Ligue des Champions, des fois, on a du mal à réaliser qu’on a eu la chance d’en jouer."