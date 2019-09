FC Nantes : Les bons résultats amènent de la sérénité

Nantes, France

Le FC Nantes se déplace à Strasbourg ce vendredi soir. Les Canaris (3e de Ligue 1) vont au stade de la Maineau plein de confiance, après avoir enchaîné trois victoires de suite contre Amiens, Montpellier et Reims. De plus l'Alsace est une terre fertile pour les Nantais, lors de leurs deux derniers déplacements ils s'étaient imposés 3-2 et 2-1. Pourtant Christian Gourcuff reste vigilant quant a l’excès de confiance.

Malgré les bons résultats, il ne faut pas s'enflammer

Pendant la conférence de presse d'avant match, Christian Gourcuff est revenu sur le bon début de saison du FCN. Le technicien souligne "beaucoup de rigueur et d'application de la part des joueurs" cependant tout n'est pas parfais : "Il faut qu'on passe au stade supérieur dans la spontanéité et dans le jeu où il y a encore trop de doutes" confie le coach du FC Nantes.

"Le fait d'avoir 10 points après 5 journées, c'est un contexte favorable pour que les joueurs se lâchent" - Christian Gourcuff, coach du FC Nantes.

Après deux matchs sans encaisser de but, les joueurs de FC Nantes se sont rassurés mais ils gardent la tête froide "on va aller à Strasbourg en toute humilité" a précisé la latéral gauche, Charles Traoré. Ils s'attendent aussi à une rencontre avec de l'impact. "Les joueurs de Strasbourg sont très athlétiques, on va essayer de répondre au défi physique" confirme le numéro 14.

Charles Traoré lors de la conférence de presse RCSA-FCN © Radio France - Dylan Jaffrelot

"On peut avoir qu'une seule occasion dans le match mais cela suffit pour faire la différence. Le coach nous demande d'être patient" - Charles Traoré, défenseur du FCN

Une sérénité retrouvée

Christian Gourcuff se dit détendu et apaisé depuis son arrivée chez les Jaunes et Verts. Les résultats y sont pour quelque chose mais il parle aussi d'une bonne ambiance globale au sein du club. "Je découvre ici, une étonnante sérénité dans les rapports entre les gens vis-à-vis de ce que j'ai connu avant". Des propos qui peuvent surprendre quand on sait que trois entraîneurs se sont succédé à la tête du club en moins d'un an, après avoir eu des rapports tendu avec la direction.

Pour autant l'ancien coach lorientais garde les pieds sur terre : "je suis lucide, deux défaites et on se retrouve tout de suite dans une autre situation [...]". Alors espérons deux victoires de plus pour que la belle histoire continue.