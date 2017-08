FC Nantes : "On peut s'estimer heureux d'avoir pris un point" Adrien Thomasson

Le FC Nantes a décroché son premier point de la saison à domicile en obtenant le nul 0/0 face à Lyon. Inexistants en première période, les Canaris s'en sortent bien car les Lyonnais ont touché à deux reprises les montants en deuxième période.

L'histoire retiendra que le premier 0/0 de la saison en Ligue 1 (2017/2018) a eu lieu entre Nantes et Lyon. En revanche, c'est un match qui ne restera pas gravé dans les mémoires des 30 718 spectateurs présents ce samedi à la Beaujoire. Pourquoi ? Parce que les Canaris ont proposé une copie indigente en première période. Aucun tir cadré. Aucune imagination dans l'élaboration du jeu. Et surtout, une kyrielle de passes ratées. Bref, une contre-publicité pour le football. Plus remuants en début de deuxième période, les Nantais ont tout de même attendu la 82e minute pour obtenir leur première et seule occasion du match. Elle signée Illoki. Dominateurs, les Lyonnais ont eux touché à deux reprises les montants nantais.

On peut s'estimer heureux d'avoir décroché le nul. Les Lyonnais ont eu plus d'occasions que nous. Nous sommes passés à côté de notre première mi-temps. En deuxième période, le changement tactique a fait du bien. Les joueurs qui sont entrés aussi. Ce nul, c'est tout de même une bonne chose pour la suite car nous ne prenons pas de but" le milieu de terrain du FCN Adrien Thomasson

Un deuxième clean-shet en quatre journées pour le FC Nantes

Le point positif, c'est la solidité de la défense nantaise. C'est son deuxième match consécutif sans concéder de but. Et c'est tout de même un exploit car les Lyonnais avaient toujours marqué en compétition officielle depuis le 8 février dernier. Au classement, les Canaris sont provisoirement 13e avec quatre points. C'est seulement un point de plus que la saison passée à la même époque.