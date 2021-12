FC Nantes - Philippe Anziani : "Ça puait le football, je n'ai jamais ressenti ça ailleurs"

Il est le seul à avoir fait trembler les filets avec Sochaux et le FC Nantes puis avoir dirigé ces deux monuments du football français. Pour l'entrée en lice des Canaris ce samedi en Coupe de France, Philippe Anziani remonte le temps et parle de Suaudeau, de crampons modifiés et de jeu, évidemment.

"Ça me fait très plaisir de revenir sur ces années-là." L'entretien devait durer une petite dizaine de minutes. Il a pris fin après plus de trois quart d'heure d'échanges. Souriant et très bavard, Philippe Anziani n'a rien oublié de ses années sochaliennes et nantaises. Seul homme à avoir joué puis entraîné dans les deux clubs, le désormais entraîneur des attaquants avec la réserve marseillaise, "très pote" avec Antoine Kombouaré, a accepté de rouvrir la boîte à souvenirs à l'occasion de l'entrée en lice des deux équipes en 32e de finale de la Coupe de France, ce samedi après-midi, au stade Bonal. Un entretien où il est question de son enfance, d'une demi-finale retour épique en coupe de l'UEFA ou encore de la fameuse fosse de la Jonelière et des méthodes de Jean-Claude Suaudeau.

"C'est un de mes premiers matches, devant moi, il y a Henri Michel, Maxime Bossis et je marque"

Que vous évoque cette rencontre entre Sochaux et Nantes ?

Ce sont deux clubs qui sont chers à mon cœur. A Sochaux, parce que j'ai été formé là bas pendant un an et j'y ai joué avant de revenir comme formateur puis entraîneur, j'ai passé quand même 15 ans de ma vie là-bas, je m'y suis marié, j'y ai toujours des amis, ma belle-famille et plein de souvenirs. À Nantes, c'est aussi une partie de ma vie de footballeur et c'est là où, à mon avis, je me suis vraiment senti le mieux au niveau du jeu, de ma façon d'être en tant que footballeur. On a beaucoup parlé du "jeu à la nantaise", mais c'est vrai qu'avec Suaudeau, c'était un sacré football, c'étaient les moments où il fallait jouer à Nantes, je pense.

Peut-on dire que Sochaux est le club qui vous a permis de vous révéler ?

Exactement. C'est le club de mon cœur, le maillot jaune et bleu, le lion sur le maillot. J'ai débuté avec cette équipe à Strasbourg alors que je n'avais même pas 18 ans. Un an avant, j'étais au Maroc, à Casablanca, où j'ai passé mon enfance, je jouais dans la rue. Heureusement que mon oncle qui entraînait Meaux en division d'honneur m'a fait venir, sinon, je pense que je serais resté au Maroc et je ne sais pas si j'aurais fait une carrière professionnelle. Il avait décelé quelque chose chez moi et j'ai immédiatement joué en DH parisienne, ce qui était énorme. Cela a débloqué beaucoup de choses chez moi et, aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit les jeunes qui restent dans leur catégorie et qu'on a du mal à les faire évoluer au-dessus parce qu'ils sont jeunes, je ne trouve pas ça très bien. Personnellement, ça m'a permis de rapidement évoluer et d'arriver à Sochaux.

Au début de la saison 2010/2011, Philippe Anziani est l'adjoint de Baptiste Gentili sur le banc du FC Nantes. Il prendra les reines de l'équipe en mars. © Maxppp - Franck Dubray

Pourquoi avoir choisi ce club alors que vous étiez sollicité par d'autres ?

À Sochaux, j'ai trouvé un club familial, un club formateur avec des jeunes comme Moussa Bezaz, Bernard Genghini, Joël Bats ou encore Yannick Stopyra qui, à 17 ans, faisait déjà ses premières apparitions. Ça me correspondait totalement, un petit club, une petite ville, et puis cette façon de voir les choses, c'est une région où le foot est très important. Ça m'a permis de débuter pro très rapidement. C'est pour ça que j'ai pris cette décision alors que, de mémoire, le PSG me voulait aussi mais mon oncle, qui s'occupait de tout ça, m'avait dit qu'on ne pouvait pas aller là-bas parce que ce n'était pas un club formateur à l'époque.

Quels moments gardez-vous de cette période pendant laquelle vous avez, entre autre, terminé vice-champion de France et joué une demi-finale de la Coupe de l'UEFA ?

L'insouciance et une génération exceptionnelle de jeunes, comme à Nantes. Mais mon plus gros souvenir, c'est la demi-finale de Coupe d'Europe contre Francfort. Il faut se rappeler que c'était une équipe impressionnante à l'époque avec que des internationaux. Le match aller, on perd 4-0 à un quart d'heure de la fin, tout le monde se dit : on est éliminé. Finalement, on revient à 4-2. Le retour, je m'en souviens très bien. Il faisait très froid, il y avait la neige à Bonal. Nous, on avait des crampons en cuir et on avait enlevé une lamelle de cuir pour mieux tenir avec les pointes. Bon, c'était un peu dangereux, du coup les anciens mettaient de la cire de bougies pour que l'arbitre assistant ne sente pas les pointes quand il venait vérifier les crampons. Sur ce match là, les joueurs de Francfort nous avaient pris un peu de haut. Je les voyais dans le couloir. Nous, on était une petite bande, il y avait du monde de partout et on les bat 2 à 0, c'était fabuleux. À chaque fois que je retourne à Sochaux, dans la rue, les gens ne parlent que de cette épopée en Coupe. Mon autre souvenir marquant, c'est un déplacement à Marcel-Saupin, un de mes premiers matches. Nantes est premier, nous deuxième et celui qui gagne prend une vraie option pour le titre. Je vais là bas, tout jeune, j'ai encore plein de cheveux et je suis numéro 9. Devant moi, il y a Henri Michel, Maxime Bossis et dans ce match, je marque. Au final, on perd, mais j'ai joué face à cette équipe de Nantes. C'est un match qui m'a marqué. D'ailleurs, j'ai ce but en cassette et parfois, quand mes enfants ou des amis demandent, on regarde la vidéo.

Propulsé sur le banc du FC Nantes par Waldemar Kita, Philippe Anziani décroche sa première victoire avec les Canaris, en Ligue 2, face à l'AC Ajaccio. © Maxppp - Michel Luccioni

"Nantes, c'était différent. C'était le jeu qui passait avant tout"

Quand vous arrivez à Nantes, de quelle manière retrouvez-vous le football de votre enfance ?

On parle toujours de cette fosse. Mais c'est ça, c'est ce rebond avec le mur, les petits espaces. Quand on parle formation, on parle forcément de Nantes et je parlais justement de cette fosse, jeudi dernier, avec un éducateur qui me demandait ce que c'était. C'était le jeu, tout simplement. Aujourd'hui, les méthodes ont changé, on essaie de réinventer le football. Mais à Nantes, c'était le football, tout simplement. Avant de vous avoir au téléphone, j'ai noté quelques informations et notamment pourquoi le choix de Nantes. Ce club, sa façon de jouer correspondait à ma sensibilité footballistique. On a beaucoup évoqué le jeu à la nantaise, qui ne correspondait pas à tout le monde d'ailleurs. Mais si messieurs Suadeau et Budzynski m'ont fait venir, je pense que c'est parce-que je partageais cette vision, ces valeurs et que je correspondais à ce qu'ils attendaient d'un footballeur, qu'il soit sensible au jeu, qu'il le sente et qu'il soit technique. C'était très important pour moi. Et même si les deux saisons où j'étais au club n'ont pas été exceptionnelles, par moments, pendant deux ou trois mois, on jouait un football exceptionnel et c'est là où je me suis le plus affirmé en tant que joueur, que j'ai pris le plus de plaisir.

Qu'est-ce-qui vous a le plus marqué pendant vos deux saisons nantaises ?

Nantes, c'était différent. C'était le jeu qui passait avant tout. D'ailleurs, on ne parlait jamais de gagner, c'est le jeu qui nous le permettait. Et ça laisse des traces. Il y avait Suaudeau et puis, derrière Denoueix à la formation. Je voyais dans le couloir la jeune génération qui arrivait avec les Pedros, Ouedec, Loko qui avaient 14 ans, Dechamps et Desailly commençaient à jouer avec nous à 16 ans. Ça puait le football, partout où on passait à la Jonelière, c'était incroyable, je n'ai jamais ressenti ça ailleurs.

Quel est l'entraîneur qui vous a le plus marqué ?

C'est sûr que Coco était quelqu'un qui m'a marqué au niveau du jeu, par rapport ce qu'il prônait aussi pendant les entraînements. Ils étaient toujours animés avec ce projet de jeu. Il faisait souvent référence à l'équipe du Brésil. Il avait cette sensibilité et il était très intéressé par les affinités entre joueurs, le jeu combiné. Bien sûr, il avait des schémas préférentiels mais il y avait aussi surtout l'inspiration qui était importante.

"Je n'ai jamais demandé à être entraîneur"

Est-ce un regret de n'être pas resté plus longtemps au FC Nantes ?

J'avais signé à Nantes un contrat de deux ans et à la fin, j'avais été sollicité par par le Matra Racing à l'époque et d'autres clubs. Moi, je me sentais bien à Nantes mais ils [les dirigeants] ont tardé. À un moment donné, j'avais donc pris la décision d'aller ailleurs avec, c'est vrai, un pincement au cœur, parce que c'était un club qui me correspondait. Ils m'ont bien proposé de prolonger à la fin de la saison mais je leur ai dit que j'avais donné mon accord au Matra et que je ne pouvais plus reculer.

Vous êtes plutôt Marcel Saupin ou la Beaujoire ?

Marcel-Saupin, c'est clair. Plus de 30.000 personnes avec un public qui était près, c'était un stade, un peu à l'anglaise. La Beaujoire, c'est bien, mais il y a de l'espace derrière le but. Pour moi, c'est Marcel Saupin et son ambiance.

Pour le premier match de Philippe Anziani à la tête de l'équipe après avoir remplacé Faruk Hadzibezic, Sochaux s'était imposé 4-0 face à Montpellier, en 1998. © AFP - Damien Meyer

Vos retours à Nantes et Sochaux sur le banc ont ensuite été un peu plus délicats. Comment les avez-vous vécu ?

Quand on fait le bilan, quand je parle de mon "job", je dis que je suis un formateur, pas un entraîneur. Dans mon esprit, je ne me suis jamais projeté en tant qu'entraîneur. Je n'ai jamais pensé faire une carrière d'entraîneur professionnel. Ma prise de fonction à Sochaux s'est faite alors que j'était très jeune et c'est arrivé parce qu'on avait besoin de moi mais j'étais trop jeune. C'est à ce moment que je me suis aperçu que j'étais certainement fait pour être formateur et non pas pour être entraîneur d'une équipe professionnelle. Malgré tout, mon passage à Nantes m'a quand même donné un peu plus de certitudes sur le fait que je pouvais le faire mais je n'ai jamais demandé à être entraîneur, je l'ai fait parce que certaines personnes me l'ont demandé. Ça d'ailleurs été le cas à Nantes, je ne n'avais pas très envie de reprendre car je connaissais la difficulté de cette tâche. Mais Kita, à l'époque, m'avait fortement demandé de le faire parce qu'il pensait que je pouvais réussir à garder le FC Nantes en Ligue 2. De toue façon, pour moi, Nantes ne pouvait pas descendre en National. Ce n'était pas possible. Par contre, la formation, je l'ai en moi. Je suis fait pour accompagner, faire grandir et donner aux joueurs, que ça soit en tant qu'adjoint ou en tant qu'entraîneur des attaquants, j'aime partager mon vécu et ma sensibilité du football.