FC Nantes – Pierre Aristouy : "Je ne m’aventure pas dans quelque chose de casse gueule"

A la veille de s’envoler vers Toulouse, où le FC Nantes disputera un match capital pour son maintien, ce dimanche, Pierre Aristouy a dévoilé sa méthode, ce vendredi face aux journalistes. Propulsé entraîneur des Canaris jusqu’à la fin de la saison, dans l’urgence, après l’éviction d’Antoine Kombouaré, l’ex-responsable des U19 est conscient de la tâche qu'il l'attend mais veut montrer le visage d'un homme optimiste. Venu avec des principes de jeu et une nouvelle méthode, il compte donner aux Canaris un nouvel élan afin d'éviter à son club une troisième relégation en Ligue 2. Entretien avec un homme qui place le "jeu" avant le "je".

"On ne construit pas en version accélérée, on répare, éventuellement"

Comment avez-vous vécu cette semaine ?

Ça a été fatigant, j’ai beaucoup travaillé, j’ai été très studieux. J’ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes à rencontrer. Je me projette également différemment sur le week-end que qu’habituellement car les enjeux sont plus importants en L1 qu’en U19. Je n’ai pas le temps d’être heureux, je n’ai d’ailleurs même pas eu le temps de prendre des nouvelles des U19. Il faut que je le fasse absolument dès demain.

Comment parvenez-vous à passer des U19 aux pros ?

Il n’y a pas de mode d’emploi. Je suis un soldat du club, je suis heureux d’être là, vraiment. Je suis heureux d’être au FC Nantes et de faire partie de son histoire et pour rien au monde je souhaite que ce club descende à l’étage inférieur. Moi, je ne change pas, je reste le même.

Avez-vous hésité avant d’accepter cette mission ?

J’ai réfléchi une petite heure car ça engageait quand même beaucoup de changements, d’autant plus que c’était inattendu. Ce n’était pas quelque chose qui était prévisible. La réflexion n’était pas liée au fait de vouloir s’engager dans cette direction mais elle liée au changement de quotidien, de vie. Et si je n’avais pas eu à réfléchir à ce changement de vie, ma décision aurait prise en 30 secondes. Mon engagement pour le club, il est évident. Il est le même depuis mon arrivée au club et il reste total.

Pourquoi avez-vous accepté ?

Je l’ai accepté parce que je suis un enfant du club. J’y ai passé 16 ans. Je ne suis pas certain que je l’aurais fait partout ailleurs. La seconde raison est que j’y crois, je ne m’aventure pas dans quelque chose de casse gueule. J’y crois, de par la qualité de l’effectif et la fraîcheur que je vais apporter.

Quel regard portez-vous sur cette équipe ?

J’estime que c’est une bonne équipe de Ligue 1, qui pour différentes raisons a perdu confiance. Mais je n’oublie pas tout ce qui s’est passé au cœur de l’hiver avec l’enchaînement des rencontres et des compétitions entre la Coupe de France et l’Europe. Je pense que personne n’a vu ce qu’il allait se passer. Mais on va faire en sorte de créer une énergie commune pour ces quatre derniers matches.

Que connaissiez-vous de cette équipe avant d’être nommé ?

Le groupe, je le connaissais de l’extérieur mais je n’étais pas rentré dans son intimité jusqu’alors. En vivant avec eux, on apprend à mieux les connaitre, on apprend à savoir avec qui on peut aller à la guerre sur les quatre derniers matches, on apprend à déceler les complicités. C’est important dans ce genre de situations et quand 2, 3 ou 4 personnes s’apprécient, c’est déjà beaucoup. Mais quand il y en a 11, c’est synonyme de réussite.

Pierre Aristouy a mis beaucoup de voix et de rythme dans les séances d'entraînement depuis son arrivée. © AFP - Damien Meyer

Avez-vous senti un groupe en manque de confiance ?

Un peu. Sur les deux premières séquences de jeu réduites, de deux minutes chacune, et qui sont propices au frappes, je n’en ai vu aucune. Il y avait un manque de spontanéité, de fraicheur et de confiance alors qu’on a d’excellents attaquants. Quand on est un peu bloqué, on fait toujours la touche de trop qui fait que la porte se ferme. La pire des choses est d’hésiter. Il faut s’engager totalement, ne pas craindre de ne pas être suivi et pour ça, il faut apporter du liant.

Quel(s) changement(s) comptez-vous apporter ?

Déjà, les joueurs ont passé plus de temps ici, mercredi et jeudi. Il y a eu deux journées complètes avec une arrivée pour le petit déjeuner et un départ le soir vers 18 heures. Cela permet de restaurer quelques petites habitudes mises en place avec Antoine [Kombouaré, ndlr] qu’ils avaient perdu au cœur de l’hiver avec l’enchaînement des rencontres. Et puis sur le terrain, j’ai des idées tactiques, des idées concernant la performance. L’entrainement est le baromètre de la performance et j’essaie d’y emmener l’intensité nécessaire avec le moins de pause possible entre les séquences de jeu tout en y ajoutant les principes de jeu qui sont les miens.

Pensez-vous avoir le temps de poser votre patte sur cet effectif ?

Je n’invente rien. Tout ce dont je parle, les joueurs le savent déjà. Je ne leur apprends pas le foot, surtout pas à eux, ils ont tous déjà expérimenté ce que je dis. Je leur demande juste d’être concentré, d’être réfléchis, d’être complices. J’essaie d’insuffler ça à mes joueurs. Je leur dis qu’on est aujourd’hui dans une situation où on doit faire autre chose que de ne pas perdre les matches. Je ne serai pas dans la construction mais dans l’urgence. On ne construit pas en version accélérée, on répare, éventuellement. Mais je ne vais pas renier mes idées pour autant.

Quel est l’objet du travail que vous mettez en place ?

C’est une question d’équilibre, on ne peut pas différencier l’aspect défensif de celui offensif. Mieux on utilisera le ballon, mieux on défendra. Il y a également toutes les situations de transition à caler.

Quels leviers comptez-vous actionner pour que l’équipe rebondisse face à Toulouse, deux semaines après avoir été humiliée en finale de la Coupe de France ?

Jouer un match pour éviter de descendre, pour laver l’humiliation … ça fait beaucoup. Il faut jouer un match tout court. Ça fait 20 ans que je suis dans le foot et je sais parfaitement que deux matches ne se ressemblent jamais. Mais il faut laver cet honneur, ce n’est pas normal, on n’a pas le 17e effectif de France. Je leur ai dit que je ferai tout pour le club mais que je ne pourrai pas le faire tout seul. J’ai besoin de leur aide, de leur complicité.

Pourquoi avez-vous choisi d’être accompagné par Samuel Moutoussamy, lors de ce point presse, alors qu’il était déjà présent face aux journalistes, la semaine dernière avant la réception de Strasbourg ?

Il incarne tout ce que l’on attend des joueurs en terme d’état d’esprit. Et puis c’est le joueur de l’effectif que je connais depuis le plus longtemps, je l’ai eu sous mes ordres lors de la montée de N3 en N2.

Comptez-vous changer de capitaine, ce dimanche ?

Vous verrez.

Ressentez-vous de la frustration à l’idée de ne pas pouvoir intégrer des jeunes issus du centre de formation, étant donné le contexte ?

Je travaille depuis 6 ans pour ça, pour réussir à convaincre les entraineurs en place de s’appuyer sur les jeunes de la formation. Ça fait partie de l’ADN du club, pour moi c’est une nécessité. Après, il y a des moments plus propices que d’autres pour l’éclosion et le développement de ces garçons. Mais si j’avais la conviction que l’un de ces garçons avait suffisamment de moelle, de caractère et de qualité footballistique pour ces quatre derniers matches, il serait là.

Avez-vous pu échanger avec Antoine Kombouaré avant qu’il ne parte ?

Non je ne l’ai pas croisé.

Quel message avez-vous eu de la part de votre direction ?

Beaucoup de confiance et cela se traduit par un accompagnement et une présence physique au quotidien.