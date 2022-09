FC Nantes : plus de 21.000 packs vendus pour les trois matches de Ligue Europa

La Beaujoire sera bien garnie pour les trois rencontres de Ligue Europa du FC Nantes, contre l'Olympiakos, Qarabag et Fribourg. À l'issue de la campagne de vente des "packs Europe", 21.200 abonnements ont été écoulés dont 6.500 en tribune Loire, à guichets fermés, et presqu'autant en Erdre.

La campagne d'abonnements du FC Nantes pour la saison de Ligue 1 laissait présageait un certain engouement des supporters avec 12.899 cartes achetées, un record depuis 15 ans. La phase de commercialisation des "Packs Europe" a confirmé la ferveur autour du vainqueur de la Coupe de France. 21.200 cartes pour les trois rencontres de phase de groupes de Ligue Europa, face à l'Olympiakos, Fribourg et Qarabag, ont été vendus dont 19.000 avant même le tirage au sort, dévoile, ce vendredi 2 septembre, le FC Nantes.

4.000 billets écoulés en 24 heures pour la réception de l'Olympiakos

Ce n'est pas une surprise mais la tribune Loire sera bel et bien archi-comble pour le retour de l'Europe après 18 ans de disette. En face, l'Erdre est elle aussi quasiment pleine. "On espérait avoir un tel engouement, se satisfait, Nicolas Checcacci, responsable des revenus grand public. Nos supporters ont a cœur de retrouver le parfum d'Europe après une longue attente. Il y a ceux comme moi qui veulent revivre ces ambiances et ceux qui veulent les découvrir car ils ne les ont jamais connues."

La campagne d'abonnements terminée, la commercialisation des places se fera désormais match par match. Et il y a de grandes chances que la première réception européenne, ce jeudi soir contre l'Olympiakos se fasse à guichets fermés. "En une seule journée, on a vendu plus de 4.000 places", détaille Nicolas Checcacci. Avant ça, les Canaris se frotteront au Paris Saint-Germain dans une Beaujoire là encore archi pleine avec un stade que le club espère entièrement jaune et vert.