FC Nantes : Pour Antoine Kombouaré "ce qui compte c'est d'être 16è le 4 juin"

Le FC Nantes est resté en rade à Brest. Battus 2 à 0 par les Bretons, les canaris plongent dans la zone rouge "pour la première fois de la saison" précise leur entraîneur. Certes, mais peut-être au plus mauvais moment alors qu'on entre dans le sprint final.

Il ne reste plus que cinq rencontres aux canaris pour relever la tête, alors qu'on a plutôt l'impression qu'ils s'enfoncent, match après match, dans une spirale infernale. À l'image de leur capitaine et gardien de but Alban Lafont coupable hier soir d'une terrible bévue qui offre le premier but aux brestois et coupe les pattes à ses coéquipiers.

Antoine Kombouaré sera-t-il sur le banc dimanche face à Strasbourg dans ce qui sera un nouveau choc entre concurrents au maintien ? "J'en ai très envie, j'ai l'énergie, j'ai la force, je me sens capable, mais ce n'est pas ma question, il faut la poser aux gens concernés" a-t-il déclaré en conférence de presse après cette nouvelle défaite.

Fragilisé, contesté même après la déroute en finale de la Coupe de France samedi dernier, l'entraineur nantais affirme pourtant avec force : "nous serons en Ligue 1 le 4 juin". Pour y arriver, les canaris seraient bien inspirés de renouer avec la victoire dès dimanche contre Strasbourg.