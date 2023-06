FC Nantes : Pour Florian Cazzola, "on est passé vraiment pas loin de la catastrophe"

Le FC Nantes s'est sauvé lors de la dernière journée de ligue 1 en battant, dans la douleur, le SCO d'Angers profitant dans le même temps de la victoire de Lens à Auxerre.

36 heures après cette issue heureuse, Florian Cazzola, la voix du foot sur France Bleu Loire Océan dresse le bilan de cette saison très laborieuse et évoque les premières perspectives de la saison prochaine.

Florian Cazzoa : On est passé vraiment pas loin de la catastrophe pour le coup. Vraiment pas loin. Parce que, même moi qui suis d'un naturel assez optimiste en ce qui concerne le FC Nantes, je me suis dit là que les choses étaient mal embarquées, parce que la dynamique n'était pas la même de celle d'il y a deux ans, par exemple, Quand Antoine Kombouaré était arrivé, où il y avait cette série de cinq victoires d'affilée. Même si Nantes avait trébuché face à Montpellier lors de la dernière journée, il y avait le barrage. Et sur le barrage tu es maître de ton destin : tu gagnes, tu restes, tu perds, tu descends. Là, ça ne dépendait pas uniquement d'eux comme en 2005.

N.C. : Mais de ce côté-là, on a vite été rassurés par les Lensois qui ont fait le job à Auxerre...

F.C : Assez vite, les Lensois ont marqué, et dans le public de la Beaujoire, on l'entend. Dès l'ouverture du score, on a senti une sorte de vibration, une sorte d'atmosphère toute différente qui s'est emparée des Jaune et vert. Mais bon il fallait le gagner ce match quoi qu'il arrive.

N.C. : Le match commence plutôt bien...

F.C. : ils jouent, peut-être pas très bien, mais au moins ils jouent, il y avait un collectif. Mais au fil du match et surtout en 2è mi-temps ils reculent. C'est à l'image de cette saison. En fait, lorsque tu arrives à ouvrir la marque, ça ne s'est pas passé souvent. J'ai une stat' qui veut dire beaucoup : 13 buts marqués en première mi-temps sur les 38 journées de championnat pour le FC Nantes, 13 buts, c'est famélique. Personne ne fait pire en Ligue 1 même Angers en a mis 14 ! Et donc quand ils réussissent à marquer, à ouvrir la marque, comme cela avait été le cas le week-end d'avant face à Lille. Bah il y a quelque chose qui s'installe dans leurs têtes, un doute qui revient et qui semble les ruiner, les annihiler.

N.C. : On n'est pas loin du miracle et c'est finalement à l'image de cette saison, Est-ce qu'on peut dire que la Coupe de France, la Coupe d'Europe, tout ça, ça aura été un leurre finalement ?

F.C : Non, je ne pense pas. Ça a été un leurre sur la fin de saison où on s'est dit "tranquille les gars" on a dix points d'avance, c'est confortable, on peut voir l'avenir avec sérénité. Sauf que cette équipe-là a eu tendance, et cet entraîneur-là, Antoine Kombouaré, ils ont eu tendance, ensemble, à choisir leurs matchs. On l'a vu en Coupe d'Europe. Ils étaient capables de sortir le costume trois pièces à Turin et d'arriver en championnat, les mains dans les poches, vendanger et perdre des points bêtes. Ils ont été capables de faire des grands trucs.

Parce que quand tu regardes, ça a été à chaque fois à l'arraché et c'est à l'image de cette saison. Mais on se souvient de l'Olympiakos, cette victoire à la 89è minute avec une Beaujoire. Je n'avais jamais vu cette ambiance, et même les plus anciens disaient que c'était vraiment incroyable. Ça faisait tellement d'années qu'on n'avait pas vu ce poumon-là, vibrer de cette manière. Il y a eu ensuite Qarabag : le feu d'artifice qui a été majestueux de la part des supporteurs de la brigade Loire. Mais surtout à la fin, ce but de Ganago à la 94ᵉ minute. Jamais dans l'histoire de la Coupe d'Europe, un but en phase de groupe n'avait été inscrit aussi tard et on avait vu tout le monde qui avait envie de rentrer sur le terrain à ce moment-là. Kaboré, Voilà, ils ont été capables de sortir de sacrées prestations quand ils le souhaitaient, on peut aussi citer le match contre Lyon en demi-finale de Coupe.

N.C.: La suite maintenant ? Waldemar Kita dit qu'il promet de reconstruire quelque chose de "très solide", de "très fort".

F.C. : On aimerait l'entendre, oui. Il est apparu très usé lorsqu'il est arrivé au micro après le match samedi soir. Il n'avait pas son verbe habituel. D'habitude, c'est quelqu'un qui aime la provocation, il n'était pas là-dedans. Il a même remercié les supporters de la tribune Loire qui étaient présents en Erdre et qui ne sont pas exactement ses amis. Il nous a dit qu'il voulait lâcher un petit peu plus la main. Il va laisser de plus en plus la main à Franck Kita. On verra comment cela s'organisera. Parce qu'il y a ces agents qui tournent autour de la famille. Savoir s'ils pourront reprendre la main ou pas. C'est un des enjeux. Mais oui, on va avoir des grandes valeurs marchandes, les Blas, les Lafont qui vont s'en aller ailleurs. On va peut-être voir aussi, si Pierre Aristouye reste, la jeunesse taper à la porte de l'équipe première. Il veut construire. avec 15 joueurs, une ossature. Et ensuite intégrer des jeunes. Ça, c'est l'ADN du FC Nantes. Et peut-être qu'on pourrait faire un saut deux décennies en arrière. Ça ne serait pas si mal que de se replonger sur les bases du FC Nantes, ce qui a fait sa force.