FC Nantes : pour la première de Domenech, les Canaris prennent un point dans le derby breton

Vingt-sept ans, sept mois et quatre jours après son dernier match sur le banc d'un club, Raymond Domenech, 68 ans, a retrouvé la Ligue 1, ce mercredi soir. Et pour sa première à la tête du FC Nantes, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'a pas perdu dans le derby breton (0-0).

La stat' : le FC Nantes enchaîne un neuvième match sans succès.

En choisissant un 4-4-2 à plat avec un duo d'attaquant inédit : Coulibaly - Kolo Muani, l'ancien Lyonnais adressait un message à ses hommes : rien n'est figé et seules les performances en match seront récompensées. Moses Simon et Kader Bamba ont d'ailleurs pu le constater très vite, les deux feux-follets étant sur le banc au coup d'envoie.

Le gardien rennais a dégoûté les Nantais

On avait quitté les Canaris le 23 décembre après une lourde défaite face à Lyon (0-3) où ils avaient réalisé une piètre prestation ; on les a retrouvés à la Beaujoire avec un visage bien différent. Grâce notamment à un Mehdi Abeid toujours aussi intéressant au cœur du jeu nantais, les Canaris se sont créé des occasions pour inquiéter Romain Salin, le gardien rennais. Sans jamais trouver la faille, un autre mal Canari depuis de longs mois.

Imran Louza a allumé la première mèche après le quart d'heure de jeu. Parfaitement bien lancé par Randal Kolo Muani, le joueur formé à la Jonelière s'est retrouvé face à Salin mais le portier rennais s'est interposé pour éviter l'ouverture du score (0-0 à la 16e). Mais le plus bel arrêt, la doublure d'Alfred Gomis l'a réalisé à la 67e minute d'un derby cadenassé et parfois barbant. Le centre manqué du latéral Sébastien Corchia prenait , bien involontairement, la direction de la lucarne droite. C'était sans compter sur le dernier rempart des Rouge et Noir qui a sorti une manchette XXL pour détourner le ballon en corner.

Bourigeaud aussi imprécis que les Canaris

Si les plus belles occasions ont été nantaises, Rennes a également eu les siennes. Benjamin Bourigeaud a poussé un cri de rage, peu de temps après son retour du vestiaire. En cause, son tir qui a frôlé la barre transversale d'Alban Lafont, bouchée bée sur sa ligne. Quelques minutes plus tôt, l'ancien Lensois s'était également illustré en voyant sa frappe fuir le cadre alors qu'il était seul dans la surface de réparation.

Des occasions de part et d'autre, mais aucun but dans ce quarantième derby entre Nantes et Rennes à la Beaujoire en Ligue 1. Un résultat qui ne fait pas vraiment les affaires des hommes de Raymond Domenech, empêtrés dans le bas du classement, aux portes de la zone rouge.