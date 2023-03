FC Nantes : prêtés et privés de match contre leur club, "une mode" qui fait débat

Si vous croisez un jour Antoine Kombouaré, évitez de lui parler de ces clauses dans les contrats des joueurs prêtés les privant des rencontres face au club auxquels ils appartiennent. "On se bat toujours contre ce genre d’accords", lance l'entraîneur du FC Nantes qui devra faire sans Andy Delort et Evann Guessand contre Nice ce dimanche, pour cette raison. "C'est une mode qui prend de l'ampleur", admet un dirigeant de club français, avec ses défauts mais aussi ses avantages. "C'est trouve ça plus sain", complète l'ex-directeur du football chez les Aiglons, Julien Fournier , adepte de cette pratique qu'il avait systématisée lorsqu'il était en poste dans les Alpes-Maritimes.

La tentation de copier les pratiques de l'étranger

Confronté à la même situation, la saison passée avec Monaco, Willem Geubbels n'avait pas manqué d'indiquer que s'il était autorisé à jouer, il "donnerai[t] tout pour briller car jouer contre le club par lequel on est prêté, c'est toujours particulier." L'attaquant Valère Germain, buteur lors de sa saison en prêt avec le Gym contre le club princier, en est un exemple récent. Les plus âgés se souviendront du but de Chérif Oudjani avec Laval contre Lens, au milieu des années 1980. "Si notre joueur fait une grande performance contre nous, on se tire quelque part un peu une balle dans le pied", souligne, sans langue de bois, Julien Fournier.

Le message est clair. Et il est entendu par les autres clubs. "C'est simple, c'est de la négociation, mais on sait d'office avec certains clubs comme Monaco ou Nice que lorsqu'il y a un prêt, le joueur ne jouera pas contre 'son' club", souffle un responsable de club de Ligue 1 qui a par le passé accueilli des joueurs azuréens en prêt. Mais les deux clubs du Sud n'ont rien inventé. Ils se sont simplement inspirés de ce qui se fait à l'étranger, notamment en Espagne et en Italie. "D'une manière générale, en France, sur toutes les questions relatives aux transferts et aux clauses, on est très en retard", complète l'ancien bras droit du président niçois Jean-Pierre Rivère.

"Ça fait partie pour moi des conditions qui ne sont pas négociables"

Pour justifier sa méthode, l'éphémère directeur du football de Parme, en Italie, pose un cas d'école. "Imaginez un Nice-Nantes qui se joue à l'avant-dernière journée de championnat et celui qui gagne est assuré de jouer l'Europe la saison suivante. Je prends un exemple concret, mais que doit faire Evann Guessand ?" interroge-t-il. Avant de poursuivre : "Il peut être embarrassé". Et quid de la compétitivité des Canaris s'ils avaient été privés de deux attaquants, en finale de la Coupe de France ? "Si cet exemple-là s'était présenté, ç'aurait été problématique en effet, reconnaît Julien Fournier. Mais imaginez : si le joueur rate un penalty et l'année d'après, le club dont il est issu joue la Coupe d'Europe, les gens vont dire qu'il l'a fait exprès. C'est quelque part protéger le joueur de ne pas le faire jouer. Je crois que c'est même plus sain et c'est d'abord au club, quand il construit son effectif, de prendre cet aspect-là en considération."

Tout est rapport de force et le débat reste entier sur le gros, prêteur du fait d'un effectif important, et le petit qui cherche à recruter à pas cher. "Ce sont des détails qui peuvent faire bloquer un transfert", indique ce cadre d'un club habitué des mercato. "J'essaie de donner des explications, d'argumenter mais ça fait partie pour moi des conditions qui ne sont pas négociables et j'accepte la réciproque également", lui répond Julien Fournier. "Après, ça ne date pas d’aujourd'hui, contextualise Antoine Kombouaré. Nous, les entraîneurs, on doit juste faire le constat et respecter les règles mises en place [...] Mais c'est agaçant." Seul moyen pour tenter d'échapper à cette clause, ou du moins de peser dans les négociations : "Le prêt avec option d'achat ou le prêt payant", détaille un dirigeant. L'argent ou le banc.