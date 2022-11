FC Nantes : "Privilégier les fidèles face à la Juventus", réclame une association de supporters

"Dans la minute qui a suivi le tirage, on avait déjà des demandes pour avoir des places", glisse Thierry Tissot dont le nombre d'appels reçus se comptent par centaines depuis que le FC Nantes a tiré au sort la Juventus Turin , ce lundi, en 16e de finale de la Ligue Europa. Si l'engouement pour cette affiche qui renvoient certains supporters 26 ans en arrière à la demi-finale de Ligue des Champions 1996 est énorme, le président d' Activ Nantes Supports réclame que tout soit fait pour que les fidèles supporters des Canaris soient prioritaires, les 16 et 23 février prochains. "Ils étaient 63 à Bakou, ajoute-t-il. Je trouverais dommage qu'ils ne puissent pas aller à Turin."

Le FC Nantes donnera la priorité aux abonnés puis aux détenteurs d'un "pack Europe"

Thierry Tissot n'avait plus été autant sollicité depuis la qualification en finale de la Coupe de France , en mars dernier. "On a même des gens qui nous demandent à quelle heure partent les bus, s'agace le président de l'association qui compte plus de 600 adhérents. Les gens nous posent des questions hallucinantes, ils pensent qu'on connaissait le tirage à l'avance et qu'on avait déjà tout préparé." Il avait en revanche anticipé, comme d'habitude, et s'est pressé de relancer les transporteurs avec qui il travaille pour avoir un devis, le plus rapidement possible, et ainsi commencer à évaluer le prix du pack qu'il va proposer "tout en sachant qu'on ne connaît pas encore le tarif des places à Turin", précise-t-il.

De son côté, le FC Nantes attend de savoir s'il sera sanctionné par l'UEFA après le feu d'artifices tiré lors de la réception de Qarabag avant de commencer à commercialiser les billets pour le match retour à la Beaujoire. Le club assure néanmoins qu'il mettra en vente les précieux sésames, il privilégiera d'abord les abonnés puis les détenteurs d'un "pack Europe" avant d'envisager une vente grand public. "Énormément de monde va vouloir prendre des places et je pense qu'il y a un gros défi à relever, explique Thierry Tissot. On a d'ailleurs contacté le club pour ça pour leur dire qu'il fallait faire très attention et faire en sorte qu'on puisse privilégier les gens qui étaient des fidèles du FC Nantes et pas des gens qui viendraient par opportunité." Chez les Activ', il a été décidé que tout nouveau membre qui adhère, passé 13h14, ce lundi, ne sera pas considéré comme prioritaire lors de l'ouverture de la billetterie. Il n'empêche, en quelques heures, plus d'une vingtaine de personnes avaient pris leur carte à l'association.