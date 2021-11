FC Nantes - Quentin Merlin : "Jouer dans mon club formateur est un rêve qui se réalise"

Virevoltant pendant une demi-heure au Parc des Princes, Quentin Merlin avait bousculé le Paris Saint-Germain, le week-end dernier, en étant à l'origine de l'expulsion de Keylor Navas et de l'égalisation des Jaunes. "Je savais de quoi il était capable et je suis très content de sa rentrée, avait lancé Antoine Kombouaré, après-coup. C’est une rentrée qui va certainement en appeler d’autres." Aussitôt dit, aussitôt fait. En l'absence de Sébastien Corchia et Charles Traoré, le Kanak a décidé de lancer dans le grand bain le milieu de 19 ans à un poste qui n'est pas le sien, latéral gauche. Très à l'aise avec le ballon, parfois en difficulté face aux flèches lilloises, ce samedi après-midi, ce pur produit de la formation nantaise a vécu une première corsée. Mais intéressante. Entretien avec un homme heureux d'avoir enfin endossé le maillot du FC Nantes en Ligue 1.

"On a un lien fort avec Nicolas Pallois"

Comment avez-vous vécu cette première titularisation en Ligue 1 ?

Franchement, ça s'est bien passé, je n’étais pas stressé. Je suis sur un terrain donc je prends du plaisir. J’ai joué mon football. J’ai écouté Nicolas Pallois, qui m’a bien dirigé pendant le match. Même Moses Simon, devant, a beaucoup discuté avec moi. C’est plutôt facile de jouer avec des joueurs comme ça.

Quand avez-vous su que vous alliez être alignée d'entrée, face à Lille ?

Je l'ai su seulement deux heures avant le match, à 15 heures. Jouer dans mon club formateur est un rêve qui se réalise. On y pense [à cette première titularisation, ndlr] mais il ne faut pas trop y faire attention, non plus car en face, il y a Lille, le champion de France. Mais avec la confiance acquise lors de mon entrée au Parc des Princes, j’ai pris plus d’aise, j’ai pu communiquer avec les joueurs plus facilement.

Vous n’aviez pas de pression ?

Si, j'en avais mais c’est de la bonne pression. Elle ne me fait pas paniquer à chaque ballon que je touche et je pense avoir plutôt bien géré.

Vous débutez en plus à un poste qui n'est pas le vôtre, celui de latéral gauche.

C'est surprenant mais j’ai les capacités pour jouer à ce poste. Jeune, j’ai parfois évolué latéral gauche en U17, U18 et U19 pour aider. Offensivement, ce n’est pas simple mais j’ai les capacités techniques pour jouer à ce poste. Et défensivement, c'est plus facile quand on a un Nicolas Pallois a côté de soi qui te dirige et qui te parle beaucoup. On a un lien fort.

"Je n’ai pas calculé où j’étais, qui était devant moi"

Quel est votre axe de progression dans les tâches défensives ?

Au début, j’étais trop près de Nicolas Pallois. Jonathan Ikone [attaquant lillois, ndlr] arrivait lancé ce qui faisait que je défendais en reculant. C’est plus difficile de défendre contre un joueur avec de telles qualités techniques et de percussion Le coach m’a dont demandé d’être plus proche de lui et quand on monte directement dessus, c’est plus simple.

Vous verriez-vous jouer à ce poste-là dans la durée ?

Je veux jouer. Donc si je peux faire une carrière à ce poste, je le ferai (sourire).

Étiez-vous impatient qu'on vous permette enfin de jouer tout un match en Ligue 1 ?

Non, je suis assez patient par rapport à ça. Pour réussir dans ce monde-là, il faut être patient. J’ai beaucoup discuté avec mon père. La patience et le travail quotidien sont les clés de la réussite.

La semaine dernière, vous étiez entré en cours de match face au PSG. A quoi avez-vous pensé quand vous vous être retrouvé face à Messi ?

Sincèrement, je n’ai pas calculé où j’étais, qui était devant moi. J’étais juste sur un terrain, dans mon élément. J’ai pris du plaisir, j’ai joué mon football. Si j’avais pris en compte que j’étais au Parc des Princes, avec Messi et Mbappé en face, cela aurait été différent.