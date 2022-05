FC Nantes - Randal Kolo Muani : "Gagner un titre avec ton club formateur, c'est un rêve"

Il sera une des clés de la finale de la Coupe de France, ce samedi soir. Déjà auteur de 13 buts toutes compétitions confondues, cette saison, l'attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani est éblouissant : "J'ai envie de me donner à fond jusqu'au bout parce-que je me sens redevable." Entretien.

Il n'a pas connu la ferveur du 12 juillet 1998, la folie qui s'était emparée du Stade de France ce soir-là. Il n'a jamais mis les pieds dans l'enceinte mythique de Saint-Denis alors qu'il a grandi à une vingtaine de kilomètres de là. Ni sur la pelouse ni en tribune. En pénétrant dans le couloir du stade où quelque 80.000 supporters dont une majorité de Nantais seront en train de le faire trembler, Randal Kolo Muani en prendra plein la vue. Avant d'en mettre et de tenter de décrocher son premier titre en professionnel.

À quelques heures de ce rendez-vous, ce samedi à 21 heures, le serial-buteur du FC Nantes s'est livré sur son parcours, son ascension, sa forme et son état d'esprit à quelques semaines de s'envoler pour l'Allemagne, où il a signé libre en janvier. Entretien avec un "nonchalant" pétri de talent.

"Je suis quelqu'un qui aime être chouchouté"

Il y a deux ans, vous jouiez avec Boulogne face à Cholet. Aujourd'hui vous allez jouer au Stade de France. Comment vous sentez-vous ?

C'est allé très vite, pour moi. Ça a été une sorte d'ascenseur car j'ai enchaîné la Ligue 1, les Espoirs, les Jeux Olympiques. Je pense que cela est dû à mes performances donc si je gravis les échelons aussi vite, c'est grâce à ce que je fais.

Quel a été le déclic ?

Quand j'ai décidé de partir en prêt. À ce moment-là, je me suis dit que je voulais vraiment faire partie d'une équipe première et faire partie du monde professionnel.

Aviez-vous été touché par les propos de votre ancien entraineur, Vahid Halilhodžić qui avait déclaré : "C'était lui ou moi" en 2019 avant le match contre Angers ?

Ça fait forcément un peu mal qu'un coach te dise ça parce que tu es jeune et que c'est ton premier match titulaire. Après, c'était aussi sa façon de s'exprimer, je ne lui en veux pas. Ça a peut-être aussi été le déclic qui fait que j'en suis là maintenant. T'as envie d'être énervé sur le terrain, de lui prouver le contraire mais c'est compliqué la Ligue 1. Je me souviens de ce match là où limite, je ne voulais pas toucher le ballon. Je n'avais pas trop de confiance, j'avais peur de faire de ce que savais faire, du regard des autres, mais avec le temps j'ai appris à gérer ça et c'est plus facile maintenant.

En janvier 2019, l'attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani dispute son premier match en professionnel contre Angers. © AFP - Jean-François Monier

Je voyais les autres progresser, j'avais envie de faire de cette passion mon métier.

Comment êtes-vous parvenu à gagner en confiance ?

J'avais besoin que mes coéquipiers me mettent à l'aise même si certains l'avaient fait avant le match contre Angers. Je suis quelqu'un qui aime être chouchouté, du moins au début.

On sent que vous êtes quelqu'un de très tranquille, sur le terrain comme en dehors. D'où cela vient-il ?

Je suis comme ça dans la vie, je suis vraiment tranquille, serein, je ne me prends pas la tête. Je fais vraiment les choses les unes après les autres, j'essaie de ne pas trop me projeter. Je suis carré mais je suis aussi libre. Depuis que je suis ici et même avant, j'ai cette nonchalance et ça n'a pas trop changé. Mais avec le temps je me suis plus assagi avec la CFA. Je ne pensais qu'à jouer, prendre du plaisir mais je ne prenais pas ça au sérieux, on va dire. C'est quand je suis parti que j'ai eu ce déclic. J'ai pris conscience de ça et je me suis dit :"il faut que tu te mettes dedans". Je voyais les autres progresser, j'avais envie de faire de cette passion mon métier.

"Je suis sur la bonne voie mais je reste humble"

Que pensent vos parents de votre progression ?

Mon père me dit que j'ai pris du retard parce que, normalement, j'aurais dû me retrouver là [à ce niveau, ndlr] avant. Que j'ai merdé quoi, que j'aurais du le faire avant mais après, j'essaie de rattraper le temps. En ce qui concerne le foot, mon père a toujours été très exigeant mais ça ne me met pas de pression particulière parce que je m'y suis habitué et que je suis moi-même très exigeant sur ça.

En juillet 2021, Randal Kolo Muani a disputé les Jeux Olympiques au Japon avec l'Equipe de France. © AFP - Marki Ishuzoka

Avez-vous le sentiment qu’on est plus exigeant avec vous ?

On a besoin de moi, on a besoin que je marque. Si je manque des face à face ou je ne marque pas, on va dire que je ne suis plus trop concentré ou en forme, c'est donc difficile pour un attaquant de marquer et surtout quand tu ne marques pas ensuite parce qu'on t'attend au tournant. Ensuite, tu cogites, cogites, cogites mais il faut travailler et ça revient avec le temps.

D'un point de vue statistique, votre deuxième saison est donc une réussite. Comment la jugez-vous ?

Je l'appréhendais un peu car je sortais d'une saison à neuf buts, je découvrais la Ligue 1, l'an passé était un peu compliqué car on a lutté pour le maintien et on a du en passer par les barrages. J'appréhendais donc mais on a bien recommencé la saison, je trouve pour ma part. J'ai eu ensuite une période creuse mais là en ce moment, ça va, j'arrive à enchaîner les buts et à aider l'équipe à gagner les matches.

Vous sentez-vous plus surveillé qu'avant par les adversaires ?

Je l'ai senti au début de la saison quand j'ai commencé à marquer. L'année dernière, j'avais la tête du nouveau, de la surprise mais cette année c'était plus une confirmation donc on t'attend un peu plus. Si on m'attend au tournant c'est que je suis un élément important. Aujourd'hui, j'arrive plus facilement à me retrouver face au but, à trouver des occasions et à marquer donc je suis en train de progresser, je suis sur la bonne voie mais je reste humble.

Randal Kolo Muani célèbre son but inscrit face à Brest avec Quentin Merlin, un autre joueur issu du centre de formation du FC Nantes. © AFP - Fred Tanneau

à lire aussi Coupe de France : ambiance de feu à la Beaujoire après la qualification du FC Nantes en finale

"Le collectif a toujours été mon moteur"

Êtes-vous, personnellement, agréablement surpris par votre saison ?

Sur un plan personnel, je connais mes qualités et j’ai travaillé pour. J’étais confiant, mais on ne sait jamais réellement comment ça va se passer. Je ne le montrais pas. Je préfère agir en silence et montrer sur le terrain.

Et parler dans le vestiaire ?

Jamais. Le coach me pousse à le faire, mais je trouve que ce n’est pas mon rôle. Je peux le faire en groupe réduit, mais je suis encore le nouveau et j’ai encore à apprendre. Je n’ai que deux saisons dans les jambes. Je n’ai pas envie d’ouvrir ma bouche et dire des bêtises, je préfère écouter, prendre des conseils.

Vous évoquez votre entraîneur, Antoine Kombouaré, est-ce quelqu'un qui vous a marqué ?

Oui parce que ce coach là me met vraiment en confiance. Il me dit de faire ce que je sais faire. Avant chaque match, il me dit toujours de marquer trois buts. Pour lui, ça veut dire but, passe décisive, penalty, il compte tout. Je me sens vraiment très bien avec ce coach là. Il échange beaucoup avec les joueurs, que ça aille ou pas. Dans tous les cas, avec lui, il faut qu'on discute et j'aime bien.

Avez-vous l'impression qu’on réduit trop souvent un attaquant au nombre de buts qu'il marque ?

C’est important car c’est la première image qu’on a d’un attaquant : combien il a marqué de buts et en combien de matches. Moi, je ne conçois pas le rôle d’attaquant comme le seul fait de marquer. C’est aussi d’aider ses coéquipiers par la passe, par un appel, par une remise, par un repli. Le foot, c’est collectif.

Remporter un titre avec son club formateur, c’est le rêve.

Face à Monaco, en demi-finale de la Coupe de France, Randal Kolo Muani inscrit le premier tir au but d'une séance remportée par le FC Nantes. © AFP - Loïc Venance

Vous voyez ça comme un partage ?

Le collectif a toujours été mon moteur. J’ai toujours vu le foot comme ça. Sur un terrain, on gagne tous ensemble.

Pourtant, on a tendance à dire qu'un attaquant doit être égoïste.

Oui et je me force à l’être, mais j’ai du mal à l’accepter. Ça se ressent sur le terrain : parfois, je pourrais prendre ma chance, comme certains attaquants qui frappent à angle fermé, mais je préfère la passe en retrait.

À vos yeux, une Coupe de France a donc bien plus d'importance qu'un classement des buteurs ?

Remporter un titre avec son club formateur, c’est le rêve. Je me donne les moyens pour ça.

Quel regard portez-vous sur cette compétition ?

C'est la première fois que je la joue, que je vais en finale. Je ne suis jamais rentré au Stade de France et pourtant, j'habite à 10 minutes de là. Pour moi, c'est un match à domicile (sourire), c'est un truc qui va rester gravé à vie dans mon esprit. Rien que pour ça, j'ai envie qu'on aille au bout de cette compétition. Ça fait plaisir de jouer chez soi.

"Ca va vraiment me faire bizarre de partir, je vais laisser mes potes ici"

À titre personnel, que représente ce stade ?

C'est un truc de fou, c'est un stade emblématique, d'y mettre les pieds et jouer une finale, on peut dire que c'est un rêve.

Mais vous vous êtes donné les moyens de le réaliser.

D'être qualifié en demi-finale, c'est un truc auquel je ne pensais pas il y a à peine deux ans et de se retrouver là, avec mon père et mon frère au stade, c'est un truc de malade. Moi-même je n'y croyais pas. Sur ce match, j'ai tout donné, j'aurai accepté de mourir sur le terrain.

Comment prépare-t-on une finale ?

C'est très long parce qu'on y pense souvent, on se dit : image on la gagne ou on la perd, on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de réflexion. Pour ma part, j'essaie d'être patient mais le jour du match j'espère qu'on sera tous concentré. Cette saison, on est en jambes, il faut en profiter.

Randal Kolo Muani, Kalifa Coulibaly et Moses Simon célèbrent l'ouverture du score du Malien face à Strasbourg, en novembre dernier. © AFP - Jean-François Monier

"Je dois tout à mon club formateur"

Pourquoi est-ce si important pour vous de partir sur une bonne note ?

Je n'ai pas envie qu'on me dise : "Tu as signé, maintenant tu t'en fous". Je suis une personne loyale et Nantes est mon club formateur. Je lui dois tout. Il m'a donné mon premier match en pro, mon premier contrat pro donc j'ai envie de me donner à fond jusqu'au bout parce que je me sens redevable. Nantes a toujours cru en moi, surtout au centre de formation.

Vous n'avez donc pas eu à vous forcer lorsque vous avez pris la parole devant vos coéquipiers, juste après avoir signé à Francfort ?

Je suis parti voir le coach dans son bureau et il m'a dit de parler aux joueurs mais c'est ce que je voulais faire. Une parole, c'est fait pour être respecté et c'est ce que je vais tout faire pour essayer de la respecter jusqu'au bout.

Nantes est une belle ville, j’y ai pris goût. Ici, c’est mon vrai départ dans la vie.

À ce propos, pourquoi avez-vous décidé de partir à Francfort ?

Je ne veux pas brûler les étapes, je prends vraiment saison par saison. Je n'ai pas envie d'aller directement dans un grand club qui joue la Ligue des Champions et de chauffer. Je prends vraiment mon temps, je réfléchis comme ça.

Que cela vous fait-il de savoir que vous allez bientôt quitter Nantes ?

Ça va vraiment me faire bizarre de partir, je vais laisser mes potes ici. C’est une belle ville, j’y ai pris goût. Ici, c’est mon vrai départ dans la vie. Je me suis tout de suite bien senti ici, dès la semaine de stage que j’avais effectuée et c’est pour ça que j’ai signé à Nantes. Je serai triste, ça me fera beaucoup de mal, mais c’est la vie.