FC Nantes : Randal Kolo Muani, l'autre virtuose de Bondy

La pression glisse sur le maillot jaune et vert de Randal Kolo Muani avec une décontraction déconcertante. Catalogué comme grand espoir de la Jonelière, l'attaquant du FC Nantes, prêté la saison passé à l'US Boulogne, impressionne par ses qualités de course et sa technique. Parfois critiqué pour son manque de justesse dans le dernier geste, l'enfant de Bondy a rétabli sa vérité, ce dimanche soir au Parc des Princes.

Servi par la star de Bondy Kylian Mbappé, comme un symbole, l'attaquant de 22 ans a d'abord fait parler sa science du but avant de la jouer collectif pour offrir sur un plateau la réalisation de la victoire à son compère nantais, Moses Simon.

"C'est un garçon qui fait un travail énorme"

Face à la charnière centrale Kimpembe-Marquinhos qui avait étouffé l'attaque barcelonaise quatre jours plus tôt, nombreux étaient ceux qui étaient persuadés que l'international Espoirs n'allait pas exister au Parc des Princes. C'était sans compter sur sa détermination et sa technique. En première mi-temps, il aurait du obtenir un penalty après une grosse charge du défenseur champion du monde 2018 avec les Bleus. "Il ne joue pas le ballon, il me fonce dessus", dira même RKM après la rencontre. Ce n'était que le début du récital du virtuose nantais "pas venu ici pour être spectateur mais acteur".

Il fait toujours des matchs très consistants. Il lui manque simplement d'être décisif mais il est souvent aussi à l'origine de nos buts.

"Je suis content d'avoir été très performant, lâchait simplement le joueur passé par Villepinte, Tremblay et Torcy avant de rejoindre les Canaris en 2015. J'ai aidé l'équipe a gagné ce match et ce sont trois points importants." Doux euphémisme pour exprimer à quel point il fut décisif dans le 3-5-2 d'Antoine Kombouaré.

"Il a été énorme, souffle le Kanak. C'est un garçon qui fait un très gros travail, capable de défendre avec un énorme volume, il est capable de garder les ballons, d'éliminer, et là ça lui sourit donc je suis super content pour lui parce que malgré les critiques, il a été capable de faire un grand match et d'être décisif."

L'attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani en est désormais à 4 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison de Ligue 1. © Maxppp - Sébastien Muylaert

Et dire que sa marge de progression est colossale

En l'espace de 90 minutes, il a fait taire les critiques. D'où qu'elles viennent. Remuant et généreux dans l'effort comme à son habitude, "RKM" en plus été chirurgical : deux frappes, deux cadrées, un but et une passe décisive. Sa vitesse a mis au supplice une défense parisienne qui n'a pu que contempler l'étendue du talent de l'homme de 22 ans.

"Quand on est spectateur, on a le sentiment que c'est un garçon qui ne va pas au bout des choses, observe Antoine Kombouaré. Mais je peux vous dire que j'ai regardé ses matchs avant de venir et il en fait toujours des très consistants. Il lui manque simplement d'être décisif mais il souvent aussi à l'origine de nos buts."

à lire aussi FC Nantes : Ludovic Blas, la clé de voûte du maintien

Crédité de 30 dernières passes avant un tir, il est quasiment à chaque fois dans les bons coups. Il est souvent là aussi quand il faut couper les premières transmissions ou venir épauler ses coéquipiers au milieu de terrain en témoignent ses 74 ballons récupérés et ses 57% de tacles réussis depuis le début de la saison. Mais il lui manque encore cette faculté à tuer les matchs, comme contre Reims ou Nîmes dernièrement, par manque de lucidité ou d'expérience.

Il ne trouve le chemin des filets que toutes les 564 minutes, en moyenne. Mais ce n'est que son premier exercice au plus haut niveau. "Il progresse de match en match, de manière constante, appréciait Christian Gourcuff, en novembre. Je trouve sa progression épatante. C’est un jeune joueur qui peut s’installer dans la durée en Ligue 1". Au sortir de sa prestation XXL, "RKM" parlait de "déclic" pour l'équipe. Et si c'en était un aussi pour l'attaquant de 22 ans afin de franchir un pallier et de passer d'espoir à crack.