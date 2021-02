FC Nantes : Raymond Domenech limogé et remplacé par Antoine Kombouaré

Sept matchs et puis s'en va. Raymond Domenech est limogé par le FC Nantes. Un mois et demi seulement après son arrivée, le président du club Waldemar Kita le démet de ses fonctions dans un contexte particulièrement difficile pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Choisi pour sortir l'équipe nantaise de sa mauvaise passe, l'ancien sélectionneur n'a enregistré aucune victoire en sept matchs (quatre nuls et trois défaites) depuis son arrivée fin décembre. Le FC Nantes a même sombré à la 18e place du classement la ligue 1 et devient barragiste.

Antoine Kombouaré choisi pour le remplacer

Le nom de son remplaçant est déjà connu. Il s'agit d'Antoine Kombouaré. L'ancien coach du Toulouse FC est sans contrat depuis janvier 2020. C'est donc lui que Waldemar Kita a choisi pour sauver les jaunes et verts d'une descente en ligue 2. Il connaît le club nantais puisqu'il y a joué entre 1983 et 1990. Il a désormais 57 ans et a déjà entraîné huit équipes dans sa carrière dont le PSG (2009-2011) et l'EA Guingamp (2016-2018). Le Toulouse FC est la dernière équipe qu'il ait entraîné.