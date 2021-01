FC Nantes : Raymond Domenech, une communication d'entreprise érigée en art

Le haut de survêtement impeccable avec le logo du club visible de tous et un léger rictus pour montrer à son auditoire qu'il est ouvert à toutes les questions ; à peine arrivé, Raymond Domenech se mue déjà en VRP du FC Nantes. Pour son premier exercice face à la presse depuis une décennie, l'ancien sélectionneur des Bleus a pu mesurer toute l'attention et la curiosité qu'il continue de susciter. Entassés les uns sur les autres dans l’exiguë pièce, proche de l'entrée de la Jonelière, qui fait office de salle de presse, la vingtaine de journalistes accréditée a questionné, relancé, cherché à fendre l'épaisse carapace que s'est forgé Raymond Domenech. Sans jamais y parvenir.

Je vois, je sais mais je ne dirai rien

Les minutes défilaient, 20 puis 30 et 40 et jamais l'homme de 68 ans n'a montré une quelconque lassitude ou un brin d'agacement. Même quand il s'est à moitié levé pensant le rendez-vous terminé et qu'il a été questionné une dernière fois, Raymond Domenech a fait le boulot. Et très bien même. En amenant son auditoire là où il souhaitait aller. Le football qu'il souhaite développer avec sa nouvelle équipe ? "C’est voir les joueurs qui tentent des choses et qui essaient de jouer, lance-t-il. L’envie de ne pas subir, ça, c’est mon identité propre. Subir ça m’insupporte. Cela demande d’être physiquement au top."

Je vis au jour le jour, comme si j’étais là pour dix ans. Je ne suis pas là pour faire un petit bout, et après je me sauve vite.

Le seul moment où l'ancien Lyonnais a été précis, c'est lorsqu'il a égrainé le nom des joueurs souffrants ou à court de forme comme Jean-Kevin Augustin qu'il estime être "à 30 ou 40% de ses capacités". A cette exception près, Raymond Domenech n'a rien dévoilé. Et encore moins le système tactique qu'il souhait mettre en place. "On a fait trois séances où on a travaillé trois systèmes différents, confie le successeur de Christian Gourcuff. Je vais en choisir un parmi les trois et j'ai une idée bien précise. Mais permettez-moi de le garder [secret], on ne va pas le donner aux Rennais tout de suite."

Arrivé au FC Nantes en toute fin d'année 2020, Raymond Domenech aura fort à faire pour son premier match dans la peau d'entraîneur des Canaris, ce mercredi soir, face au Stade Rennais. © AFP - Loïc Venance

Une attaque pour se mettre dans la poche son président ?

Aux antipodes du Breton viré en fin d'année dernière et désormais néo-retraité, Raymond Domenech pèse savamment ses mots, ne lâche des phrases que très réfléchies. Même quand il est sollicité sur la durée de son bail sur les bords de l'Erdre, de six mois renouvelable, qui ne fait qu'entretenir un peu plus le flou sur le projet nantais et sa capacité à se décliner dans le temps, le sexagénaire enfile ses habits de gymnaste pour tenter une pirouette. "Je vis au jour le jour, comme si j’étais là pour dix ans, promet-il. Je ne suis pas là pour faire un petit bout, et après je me sauve vite. Je ne suis qu’un maillon d’une chaîne d’entraîneurs. Les gens et les joueurs se succèdent, mais l’identité du club reste. Mon travail est de faire que ce club-là ait un avenir."

J’ai pu constater que les terrains d’entraînement n’étaient pas les meilleurs de France, ça, c’est une évidence.

Sans surprise, l'ancien consultant n'a pas donné d'indication sur ses souhaits et ses besoins pour le mercato qui a ouvert ses portes, ces dernières heures. Il assure vouloir patienter jusqu'au derby breton pour avoir une idée plus claire des forces en présence. Mais "en même temps", pour reprendre une expression bien connue, il déjà mis à l'essai le milieu de terrain Gianelli Imbula. Bref, Raymond Domenech est fidèle à lui-même.

Il aime être maître du jeu et avancer ses pions avec soin. Comme lorsqu'il évoque les infrastructures du centre d'entraînement : "J’ai pu constater que les terrains d’entraînement n’étaient pas les meilleurs de France, ça, c’est une évidence, observe le vice-champion du monde 2006. Il y a des choses à améliorer dans les conditions, la qualité du terrain. J’ai fait le tour de beaucoup de centres d’entraînement, et on a du retard à ce niveau-là." La déclaration ne manquera pas de flatter son président, Waldemar Kita, dont c'est un secret de polichinelle pour tous qu'il désire aller voir ailleurs. Une manière, peut-être, pour Raymond Domenech de mettre encore plus en confiance le propriétaire des Canaris, histoire d'avoir plus de latitudes dans les semaines à venir sur le mercato nantais.