FC Nantes : référent supporters, un métier de l'ombre qui retrouve enfin la lumière

Recruté il y a quatre ans, Alexis Boucard, 26 ans, occupe la fonction de "référent supporter" au FC Nantes et fait le lien entre le club, les supporters et les autorités.

Le masque a beau cacher la moitié de son visage, le sourire d'Alexis Boucard le traverse. Depuis le 27 décembre dernier, son métier de "référent supporters" au FC Nantes avait à nouveau perdu de sa saveur en raison du retour des jauges dans les enceintes sportives limitant à 5.000 le nombre de spectateurs présents. "Ça a été compliqué, très compliqué, pour moi, mes homologues et surtout pour les supporters qui n'ont pas pu se rendre au stade", souffle l'homme de 26 ans, arrivé à La Jonelière il y a quatre ans déjà. Désormais, c'est du passé.

La parenthèse, qui a semblé durer une éternité pour les amoureux de football, est désormais levée et pour la première fois de l'année, Alexis Boucard va pouvoir faire ce qu'il préfère dans sa profession : voyager et "essayer de faire en sorte que le déplacement de tous les supporters se passe du mieux possible". Ils seront entre 150 et 200, ce dimanche après-midi au stade de La Meinau à Strasbourg.

Un déplacement, trois semaines de travail en amont

La Ligue de Football Professionnel n'hésite pas à définir les référents supporters comme "des acteurs incontournables du dialogue entre les clubs et leurs supporters". Obligatoire depuis le 10 mai 2016 et la promulgation de la loi "renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme", le référent supporters est apparu dans le paysage footballistique professionnel. "L'idée est de construire un dialogue constant avec d'une part les supporters et d'autre part toutes les parties prenantes au sein ou à l'extérieur du club comme les préfectures ou encore la police", détaille Alexis Boucard. Un métier passionnant, assure-t-il. Quand les contraintes sanitaires ou préfectorales ne gâchent pas la fête.

On ne va pas avoir le même discours auprès d'un préfet de police et d'un leader de groupe de supporters.

"Strasbourg, c'est vraiment un déplacement que j'attends", lâche celui qui a notamment la tâche d'assurer "que des contacts réguliers soient entretenus entre le club et les supporters", "informer les supporters des décisions prises par la direction du club qui peuvent les intéresser" ou "encore intervenir dans la préparation de l'ensemble des matches", comme l'énumère l'association nationale des supporters. "Il n'y a pas un match qui se passe pareil, sourit ce Nantais pur souche, comme il aime à dire. On a beau préparer à fond un déplacement, il y a toujours quelque chose qui se passe."

Et ce, malgré trois semaines de travail en amont, les réunions et les dizaines de coups de téléphone. "Les week-ends de match, je reste tout le temps joignable, promet-il. On peut m'appeler à n'importe quelle heure, je suis disponible pour gérer les aléas." Qu'ils soient avant, pendant et après la rencontre. La routine d'un référent supporters. Celle d'Alexis Boucard depuis quatre saison.

Les supporters nantais sont à nouveau autorisés à faire les déplacements dans les stades de l'hexagone. © AFP - Jean-François Monier

"On n'arrive pas toujours à contenter tout le monde"

Les jours de match, le planning du référent est bien chargé. Une arrivée au stade de la Meinau trois à quatre heures avant le coup d'envoi de la rencontre. Peaufiner les ultimes détails précédant l'arrivée des fans nantais au stade où Alexis Boucard se charge de les accueillir puis de les accompagner dans le parcage réservé aux visiteurs. "L'idée est de se mettre à la place de chacun pour tenter de satisfaire un maximum d'acteurs, même si parfois ce n'est pas possible, dit-il. Il faut avoir de l'empathie et comprendre les positions de chacun. Il faut savoir faire preuve de diplomatie, il faut également savoir s'adapter parce qu'on ne va pas avoir le même discours auprès d'un préfet de police et d'un leader de groupe de supporters. J'essaie de comprendre les attentes et le besoins de chacun afin d'essayer d'y répondre du mieux possible." Mais peut-on réellement être pleinement légitime et efficace quand on est salarié d'un club, avec une indépendance forcément relative ? Sur ce point, les opinions divergent. Évidemment.

On a des désaccords auprès des supporters et même en interne, au sein du club, mais le dialogue est hyper important.

D'autant que la profession est exposée. Surtout à Nantes où les groupes de supporters, presque à l'unisson, réclament le départ de la direction des Jaune et Vert. "On n'arrive pas toujours à contenter tout le monde, confirme d'ailleurs le référent supporters. Il y a toujours des choses qui ne vont pas et c'est normal. On a parfois des désaccords avec des supporters et même en interne, au sein du club, mais le dialogue est hyper important." C'est une des qualités indispensables à avoir pour occuper le poste.

La crédibilité et la connaissance pointue des dossiers font également partie de la fiche d'un poste qui retrouve enfin de sa superbe avec le retour des supporters sur les routes de l'hexagone. "En plus, Strasbourg, c'est toujours agréable, embraye Alexis Boucard. On est bien reçu même si le parcage n'est pas terrible." Un doux euphémisme quand on sait que la zone est mal placée et ressemble plus à une cage qu'une zone réservée à des gens qui vivent leur passion.