FC Nantes : Rémy Descamps veut poursuivre l'aventure Coupe de France et rêve cette fois de jouer la finale

Samedi 7 mai 2022, le FC Nantes remporte la Coupe de France de foot face à Nice. Dans le but nantais, Alban Lafont, le gardien numéro 1 préféré pour cette finale à Rémy Descamps, qui avait alors assuré le service. A deux jours du déplacement des Nantais à Epinal pour un 16e de finale face aux amateurs de Thaon-les-Vosges, et huit mois après cette fameuse finale, pour la première fois Rémy Descamps est revenu sur cet épisode.

"Je travaille pour que cela n'arrive plus"- Rémy Descamps

"Bien sûr c'était un moment compliqué pour moi. Après, je me suis mis de côté. J'ai fait mon taf durant la compétition, mais j'ai pensé au groupe et aussi au club qui méritait le trophée. Je n'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Je ne l'ai pas pris comme un échec ou quoi que ce soit, mais comme une décision du coach", a confié le gardien numéro 2.

Et de poursuivre :" Je travaille pour que cela n'arrive plus". Il a aussi dit que si finale il y a cette année, il veut la jouer, même s'il n'a aucune garantie de la part de l'entraîneur. Interrogé à ce sujet quelques instants après, Antoine Kombouaré a précisé qu'il y a avait des matches à jouer et gagner avant d'évoquer une finale.

"La coupe, c'est ma carotte. Je sais que si on gagne, j'ai encore un match à jouer. Voilà, on est en 16e de finale et il faut y aller", a conclu Rémy Descamps.

>>> E.S Thaon/FC Nantes : match à suivre en direct sur France Bleu Loire Océan ce dimanche 22 janvier. Coup d'envoi à 18h30.