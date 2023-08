FC Nantes : Rémy Descamps vu par ses formateurs, "un garçon qui n'a pas fini de nous surprendre"

Dans le couloir froid du stade Raymond-Kopa, une chose frappe ce 8 février au sortir de la qualification du FC Nantes en quart de finale de la Coupe de France, dont il est alors toujours le tenant du titre . Le visage impassible de son gardien Rémy Descamps, pourtant héros de la séance des tirs au but. Pas un sourire, aucune expression faciale. Et ça n'étonnera pas le moins du monde ses anciens formateurs. Avant de poser ses valises sur les bords de l'Erdre le gardien, qui sera titulaire, ce dimanche à Lille et pour les deux prochains mois, en l'absence d'Alban Lafont , a avalé les kilomètres par milliers pour assouvir son rêve de devenir professionnel. France Bleu Loire Océan a remonté le fil du parcours du portier d'1m94 qui est à un tournant de sa carrière. Reportage.

ⓘ Publicité

"C'était quasiment sur qu'il allait atteindre un très bon niveau"

"Il avait 13, 14 ans quand il est arrivé, se remémore Anthony Julia, le responsable de l'Académie des gardiens de but d'Argelès-Gazost, autrefois à Bagnères-de-Luchon. Ce sont ses parents qui nous ont contactés et ils ont donc traversé la France pour le scolariser une année chez nous, en pension." D'emblée, l'adolescent scande qu'il veut devenir professionnel. Et il ne changera jamais de cap. "Outre ses qualités certaines de gardien de but, ce qui nous a surtout marqué chez Rémy c'est son état d'esprit, sa grosse détermination, décrit cet ancien formateur au TéFéCé. J'avais été marqué par sa capacité à répondre aux exigences de travail, à s'imposer."

Aussi bon élève à l'école, où il résoudra ses problèmes de dyslexie, qu'exemplaire sur les terrains, Rémy Descamps va franchir un premier cap. "Les qualités étaient déjà là lorsqu'il est arrivé mais il a fallu aller chercher un peu plus loin parce que dans les centres de formation, l'humain est un peu mis de côté, c'est avant tout le sportif, résume Anthony Julia. Rémy est quelqu'un de réservé, qui n'est pas trop expansif. Par contre, il était très déterminé et pour nous c'était quasiment sûr qu'il allait atteindre un très bon niveau." Des montagnes pyrénéennes, il part pour les volcans auvergnats afin de jauger ses chances de réussite dans l'avenir. "C'est un garçon qu'on a apprécié au club", résume Pascal Gastien qui le verra partir au PSG deux saisons plus tard, avant de revenir sous ses ordres en 2018.

Rémy Descamps (debout, sixième en partant de la droite) et sa promotion à l'académie des gardiens de but d'Argelès-Gazost. - Anthony Julia

Rémy Descamps et la rude concurrence au PSG

Repéré par Pierre Reynaud et Marc Westerloppe, recruteurs du club de la capitale, le portier de 27 ans découvre alors un autre monde et doit se faire une place au milieu d'une génération dorée dans ce secteur, notamment incarnée par Mike Maignan. "La comparaison n'était pas facile au début face à des joueurs qui sont tous internationaux, contextualise l'actuel adjoint d'Hervé Renard chez les Bleues, Laurent Bonadéi, à l'époque entraîneur de l'équipe U19 du Paris Saint-Germain. Ce n'était pas évidement pour les joueurs qui venaient de l'extérieur car les effectifs étaient composés quasiment à 100% de joueurs de la région parisienne. Mais c'est un garçon qui est arrivé avec beaucoup d'humilité, de discrétion, et qui a su très bien s'intégrer avec les autres."

Au point de progressivement s'imposer dans la cage avec la réserve parisienne, et de jouer près de 80 rencontres avec les "Titis", dont une finale de Youth League face au Chelsea de Mason Mount. "Il a de la taille, un bon pied gauche et puis il a montré du caractère, poursuit Laurent Bonadéi. Il a véhiculé son tempérament de gagneur." Rémy Descamps enchaîne ensuite quelques groupes avec la formation d'Unai Emery. Mais il est encore trop juste pour une équipe de cette envergure et il prend donc le parti de rouler sa bosse en enchaînant deux prêts à Tours puis Clermont. Mais avec l'équipe première, cette fois.

Rémy Descamps s'entraîne avant une rencontre du Paris-Saint Germain avec Gianluigi Buffon, aujourd'hui retraité. © AFP - Anne-Christine Poujoulat

"S'il ne joue pas rapidement, il va être catalogué comme numéro deux"

Sous les ordres de Pascal Gastien, le natif de Marcq-en-Barœul va se faire la main en Ligue 2 pendant une saison. "Il a eu quelques difficultés en arrivant, en même temps c'est un choc de passer du PSG à Clermont, souligne le technicien auvergnat. Mais il s'est mis au travail et il a progressé." "Mais il est parti trop vite de Clermont, il aurait du faire une seconde saison pour franchir un pallier, analyse Nicolas Penneteau, son partenaire d'entraînement à Charleroi pendant deux ans." Arrivé pour seconder l'ancien gardien de Bastia et Valenciennes, Descamps n'arrivera pas à bousculer la hiérarchie. "Pour autant, ça a été une des meilleures doublures que j'ai eue dans ma carrière, assure Penneteau. Il est très complet, très fort au pied, très bon techniquement, il va très vite au sol pour le grand gabarit qu'il est."

Il l'a également prouvé sur les bords de l'Erdre, lorsqu'il a eu une carte à jouer en Coupe de France. "Je l'ai trouvé solide dans la compétition", estime Pascal Gastien. Sans pour autant réussir à détrôner Alban Lafont, "une pointure" dixit Penneteau. "La blessure d'Alban va lui offrir la possibilité de jouer, développe le néo-retraité de 42 ans. Il ne faudrait pas qu'il se mette trop de pression et qu'au contraire il déjoue." Et Pascal Gastien d'ajouter : "Il a avancé et je pense qu'aujourd'hui, il est prêt pour la première division. Mais il a besoin de jouer."

Descamps le sait. Il a d'ailleurs exprimé ses envies d'ailleurs, ces derniers mois, sans pour autant que cela se concrétise. "S'il veut lancer sa carrière, il faut jouer quitte à descendre d'un cran ou partir à l'étranger, ajoute Penneteau. Ca lui permettra aussi d'avoir des réponses et d'en donner également aux observateurs. S'il ne joue pas rapidement, il va malheureusement être catalogué comme numéro 2 et il est ensuite difficile de se sortir de cette étiquette." Mais son ancien formateur, Laurent Bonadéi en est persuadé : "C'est un garçon qui n'a pas fini de nous surprendre."