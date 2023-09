FC Nantes : Ronaël Pierre-Gabriel, histoire d'un timide à la recherche de stabilité pour s'imposer

L'entraînement s'est terminé en fin de matinée, sous une chaleur étouffante à la Jonelière. Dans la salle de presse, qui a subi quelques améliorations pendant la trêve, Ronaël Pierre-Gabriel lève les yeux de son portable lorsque la porte s'ouvre. Le sourire est discret, l'homme est plutôt du genre "vivons heureux, vivons caché". Pourtant, pendant près d'une demi-heure, le nouveau latéral droit du FC Nantes, ne va pas se montrer avare en mots ni éluder les sujets plus délicats.

"Je suis revenu en France pour montrer que j'ai le niveau de la Ligue 1", tonne avec assurance le Parisien, passé par Monaco, Mayence, Strasbourg , Brest et l'Espanyol de Barcelone en à peine cinq ans. Un retour au bercail, au pays, à 25 ans dans l'espoir d'enfin laisser ses valises dans les placards, voire au-delà du mois de mai de l'année qui vient, pour s'imposer durablement dans un club. Et pourquoi pas comme titulaire. Rencontre avec un amoureux de foot qui a pris conscience de sa chance.

"Physiquement, je ne suis qu'à 70%"

Après un mois à l'hôtel, Ronaël Pierre-Gabriel s'est enfin trouvé un chez lui. À la Jonelière, dans l'ancien logement occupé par Mostafa Mohamed, à quelques centaines de mètres du portail électrique du centre d'entraînement du FC Nantes. Le foot comme priorité. "C'était une grosse opportunité pour moi de venir ici, promet le latéral droit qui a profité de la blessure de Fabien Centonze pour se mettre immédiatement dans la peau d'un titulaire. Mon passage en Espagne ne s'est pas très bien passé, on va dire. Pourtant, j'aurais bien aimé rester là-bas parce que j'aime beaucoup la Liga mais avec mon entourage, on a privilégié un retour en France, dans un championnat que je connais très bien."

Les opportunités ne se comptaient pas par dizaines, mais lorsque le téléphone a sonné, "Roni" n'a pas hésité longtemps. Marcus Coco, avec qui il a joué en Espoirs et qui a tapé la balle quelques années plus tôt avec son cousin à Aubervilliers, lui a parlé d'un vestiaire uni. Ludovic Blas, qu'il a connu en région parisienne aussi. "Leurs échos se sont confirmés à mon arrivée", glisse-t-il. Et l'arrivée de son grand ami "JK" Duverne, qu'il a rencontré au Stade Brestois, n'a fait que faciliter son intégration. "J'espère maintenant que je vais pouvoir enchaîner le plus de matches possible", lance tout haut celui qui a choisi le numéro 18. Mais pour y parvenir, le latéral va d'abord devoir retrouver la plénitude de ses moyens. "Je suis ne suis pas top, confirme-t-il. Physiquement déjà, je ne suis qu'à 70 %." La faute à une préparation très raccourcie pour Ronaël Pierre-Gabriel, arrivé à la Jonelière 15 jours avant la reprise de la saison.

Ronaël Pierre-Gabriel a fait ses débuts en Ligue 1 en 2015 face au Guingamp de Marcus Coco. © AFP - Jeff Pachoud

"Je travaille mon mental au quotidien"

"À l'entraînement, on se parle beaucoup pour avoir des repères, tout le monde communique, salue Ronaël Pierre-Gabriel. Le coach et ses adjoints sont aussi beaucoup dans la communication, ils parlent à tout le monde, les joueurs qui jouent comme ceux qui ont un peu moins cette chance. Moi, j'ai besoin de ça. Je peux encore progresser et je suis donc très à l'écoute de ce qu'il me dit." Parmi les principaux axes d'amélioration, les centres et la finition. "Dans le football moderne, il faut quelques statistiques, savoir faire marquer ses coéquipiers", analyse le joueur aux 116 apparitions en Ligue 1. Il faut également un sacré mental pour aller chercher ces objectifs. "J'y travaille, ça n'est pas encore acquis à 100 % mais c'est en train de venir petit à petit, confie "Roni". Avant, ça pouvait m'arriver de passer au travers de certains matches, ça se passe dans la tête, c'est le mental et c'est ce que je travaille au quotidien." Un boulot de longue haleine qui a débuté lors de son passage à Brest où, après plusieurs discussions avec son entourage, le déclic est intervenu.

"J'ai commencé à travailler avec un préparateur physique pour faire du renforcement musculaire afin d'en finir avec les pépins physiques que j'ai eus, révèle le latéral droit. Et depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de blessures. Je fais aussi beaucoup de prévention avant et après les entraînements, beaucoup de soins, de bains froids, c'est primordial. Ce sont des petits détails qui font la différence. Comme à l'entraînement où je me mets dans les mêmes conditions qu'en match, chose que je ne faisais pas forcément auparavant que ça soit à Saint-Etienne ou à Monaco."

Dans le Forez, Ronaël Pierre-Gabriel a peut-être gravi les marches un peu trop vite et "ça ne m'a pas servi", confesse le joueur prêté la saison passée à l'Espanyol. J'avais pas mal de lacunes tactiques lorsque je suis monté avec les pros à Saint-Étienne et quand je traversais des moments plus difficiles sur le terrain, je me renfermais un peu, avoue Pierre-Gabriel. J'ai manqué un peu de patience, je dirais, au début de ma carrière." Des épisodes qui l'ont marqué autant qu'ils l'ont changé, aujourd'hui, à 25 ans, pour passer à la vitesse supérieure.

Depuis le début de la saison, le latéral droit Ronaël Pierre-Gabriel a débuté toutes les rencontres du FC Nantes dans la peau d'un titulaire. © Maxppp - Franck Dubray

Défense à deux ou à trois, le débat est ouvert

Entouré de sa compagne, et d'une partie de sa famille qui habite Nantes et qu'il venait voir quand il était jeune, Ronaël Pierre-Gabriel veut désormais à jouer. Quel que soit le poste. "Je l'ai trouvé très performant dans la défense à trois", confie un de ses proches. Réponse de l'intéressé : "Y'a beaucoup de gens qui me disent ça, après j'ai été formé latéral droit." L'homme n'a jamais caché sa préférence d'évoluer dans un schéma à quatre défenseurs, qui lui permet également de plus monter. "Mais je jouerai là où on me le demande, coupe-t-il. Je vais me battre pour garder ma place et m'imposer." Tenter de reproduire ce qu'il était parvenu à réaliser dans le Finistère, mais cette fois dans un club où il n'est pas prêté. "Ce n'était pas facile quand, à chaque fin de saison, on ne sait pas quoi faire, rembobine le latéral droit. En venant à Nantes, je voulais aussi chercher de la stabilité. Pour le moment, je suis heureux ici et j'espère que ça va durer."

Être performant et régulier pour poursuivre son rêve. Celui qui l'a envahi, gamin. "J'habitais dans le 18e arrondissement et, de la fenêtre de ma chambre, je voyais le stade de France, lâche-t-il, avec un brin de nostalgie dans son regard. J'ai grandi avec le foot et avec les grands soirs de l'équipe de France où j'entendais les bruits de ma chambre." Une ambiance qu'il vit aujourd'hui depuis les pelouses de Ligue 1 où il aspire être un acteur majeur, cette saison. Une évidence pour un passionné de séries.