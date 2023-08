FC Nantes – Ronaël Pierre-Gabriel : "J'ai connu des échecs, ils m'ont fait grandir"

Assis à la droite de Pierre Aristouy, bras croisés, sourire en coin, Ronaël Pierre-Gabriel a officiellement été présenté à la presse, ce vendredi après-midi. Après avoir enchaîné les expériences d'une voire deux saisons, l'ancien Stéphanois et Monégasque arrive avec un certain esprit revanchard. "C'est un joueur qui est intéressant de par la puissance qu'il peut dégager et les kilomètres qu'il peut avaler dans son couloir, analyse son entraîneur Pierre Aristouy. En plus, il peut jouer sur les deux côtés." Entretien avec un numéro 18 qui aspire à titiller le numéro un au porte de latéral droit.

"Depuis deux ans, je me blesse beaucoup moins"

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre le FC Nantes ?

C’est un grand club, il y a une ambiance de fou, une grosse ferveur. Je connaissais aussi Nantes parce que je venais quand j’étais petit. J’ai de la famille dans le coin. En Allemagne, c’était un peu compliqué pour moi. Je n’ai fait qu’une saison avant d’enchainer les prêts et quand j’ai eu l’opportunité de rejoindre Nantes, j’ai sauté sur l’occasion.

Pourquoi avez-vous décidé de quitter Mayence ?

En Allemagne, c’était un peu compliqué pour moi. Je n’ai fait qu’une saison avant d’enchainer les prêts et quand j’ai eu l’opportunité de rejoindre Nantes, j’ai sauté sur l’occasion, d’autant que je souhaitais rentrer en Ligue 1.

Connaissiez-vous déjà des joueurs canaris ?

Oui, en plus de bien connaître la Ligue 1, je connaissais des joueurs comme Alban et Marcus, avec qui on s’était croisé en sélection Espoirs. Mais je n'ai pas besoin eu de les appeler.

Pourquoi votre aventure allemande a-t-elle été compliquée ?

Là-bas, je pense que je n’ai pas été assez patient. Je venais d’une saison compliquée avec Monaco et je voulais directement jouer et c’est pour ça que ça ne s’est pas forcément bien passé. J’ai ensuite été prêté, et à Brest, j'ai connu plus de stabilité et ça s’était bien passé.

Où estimez-vous en être physiquement ?

J’espère que toutes les blessures sont derrières moi. On n'est pas à l’abri des échecs, mais ça fait aussi grandir. Ça m’a fait apprendre beaucoup de choses et je ne retiens que du positif de ces expériences. J’ai fait beaucoup de travail personnel. Depuis deux ans, je me blesse beaucoup moins et ça correspond avec le travail en salle que je fais en parallèle. Aujourd'hui, je pense que je suis bien même si je manque de matches de préparation.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés ?

Je viens ici pour reprendre de la confiance, gratter un maximum de temps de jeu. Fabien [Centonze, ndlr] est un très bon joueur et j’espère que ça se passera bien entre nous deux.