FC Nantes - Samuel Moutoussamy : "La Coupe de France c’est le graal"

Buteur lors de la demi-finale de la Coupe de France face à l'AS Monaco, Samuel Moutoussamy traverse actuellement sa meilleure période au FC Nantes et son entraîneur Antoine Kombouaré n'y est pas étranger. Confession d'un homme qui veut prendre sa revanche au Stade de France, le 7 mai prochain.

Sa spontanéité fait un bien fou dans cet univers habituellement si policé qu'est le football. Après un prêt compliqué au club hollandais du Fortuna Sittard, la saison passée, le milieu de terrain Samuel Moutoussamy est "revenu avec des idées très claires", clame l'international congolais de 25 ans. "Je suis bien ici, confie le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas forcément plus verte ailleurs." Rassuré par Antoine Kombouaré avec qui il a longuement échangé, le finaliste malheureux de la Gambardella en 2015 trouve enfin sa place. Buteur lors de la demi-finale de la Coupe de France contre Monaco, devant ses grands-parents qui avaient fait le déplacement pour l'évènement, Samuel Moutoussamy se dévoile à l'approche du 7 mai. Entre excitation, sollicitation des supporters et émulation familiale. ENTRETIEN.

"Le fait de marquer en demie a acté mon retour à Nantes"

Comment avez-vous vécu cette demi-finale dans une Beaujoire à guichets-fermés ?

C’est le match le plus fort que j’ai joué en terme d’émotions. Il y en avait aussi beaucoup lors de mon premier match avec la sélection nationale et de mon premier en tant que joueur professionnel mais je pense que la demi-finale c’est encore un grade au-dessus. On sentait l’atmosphère du public, l’émotion et l’envahissement du terrain à la fin, tout était incroyable. En plus, j’avais mes grands-parents et ma mère au stade. On a une relation très fusionnelle. Le fait, en plus, de marquer, a acté mon retour à Nantes et c’était quelque chose de fort pour moi.

Depuis que je suis au club, c’est la période où on sent le plus de soutien du public.

D'ailleurs, vous avez un geste pour votre grand-père dès que vous marquez.

Il m’a toujours soutenu, on est très proche, malgré le fait qu’il reparte souvent au pays. On parle beaucoup et c'était un objectif qu’on s’était fixé tous les deux, donc c’était un moment très fort.

Vous parliez du public. Quel rôle a-t-il joué dans cette épopée en Coupe de France ?

Il nous pousse énormément. On sent que sur chaque action, chaque situation c’est le feu dans le stade. Quand on souffre un peu, on entend les chants des supporters encore plus forts et ça aide. Ça nous donne un supplément d’énergie même quand tu commences à être dans le dur. Ça fait toute la différence. Depuis que je suis au club, c’est la période où on sent le plus de soutien du public.

La joie de Samuel Moutoussamy et de tous les Nantais après leur qualification en finale de la Coupe de France, face à Monaco, le 2 mars dernier. © AFP - Loïc Venance

Sentez-vous une certaine émulation à l'approche de cette finale ?

C'est vrai qu'on a plus de sollicitations par rapport à la Coupe de France. Quand je croise les supporters en ville ou quand je fais mes courses, tout le monde me parle de la finale. On sent qu’il y a une attente autour du club, je pense que la ville et les supporters sont déjà très heureux que l’on soit en finale. Quand je me promène ou que je suis avec ma femme, par exemple, je tombe sur des gens qui me parlent de ce rendez-vous. Ils me disent : "on va venir", ou "il faut que vous nous fassiez rêver". Ce soutien est très agréable.

Est-ce également un sujet de conversation entre joueurs ?

Il faut dire la vérité, c’est un sujet présent, c’est une certitude. C'est aussi l’objectif de la fin d’année, donc on essaie de se préparer au mieux pour ce match. Comme on dit, une finale ça ne se joue pas ça se gagne, on va tout faire pour. Après c’est du football, il ne faut pas en faire des caisses.

Que signifie pour vous la Coupe de France ?

C'est le graal.

En 2015, l'Olympique Lyonnais de Samuel Moutoussamy s'était incliné en finale de la Coupe Gambardella face à Sochaux. © Maxppp - Maxime Jegat

"Sur le terrain on est tous une bande de potes"

Le 7 mai, vous foulerez pour la deuxième fois de votre carrière la pelouse du Stade de France, sept ans après votre finale de Gambardella perdue contre Sochaux. Quel souvenir gardez-vous de ce match ?

C’est un souvenir de défaite, c’est plus compliqué. Mais le sentiment avant le match était incroyable. Le stade n’était pas du tout plein donc c’était différent mais il y avait ma famille dans le Stade de France. C’est toujours assez différent quand tes proches sont là pour te voir jouer. On était resté ensuite pour voir la finale de la Coupe de France entre Paris et Auxerre. Et avec un stade plein, samedi, ça va être quelque chose.

Si on ne finit pas dans le top 10 et qu’on gagne la Coupe France, on pourra dire que c’est une saison réussie.

Que vous apporte Ludovic Blas, votre capitaine en Coupe de France ?

Il nous apporte sa confiance sur le terrain, sa qualité. C’est le leader technique de l’équipe, quand ça marche, qu'il est en forme, qu'il fluidifie le jeu, quand il crée des choses, qu’il est créatif ou décisif, il porte tout le monde avec lui. Il a cette aura positive sur tout le groupe. Mais il l'a également même quand il n'est pas capitaine. C’est pareil pour Alban (Ndlr : Alban Lafont le gardien de but) capitaine ou pas, ça ne change rien sur le terrain, il tire tout le monde vers le haut par ses prestations, son aura et son énergie.

On a l'impression que vous prenez beaucoup de plaisir, cette saison. Avons-nous tord ?

Non, c'est vrai. On a un super groupe, on s’entend tous très bien, ne serait-ce que d’un point de vue humain et c’est déjà beaucoup. Sur le terrain on est tous une bande de potes, il y a une grosse mentalité de travail au quotidien. On se tire tous vers le haut, on progresse tous ensemble et sur le terrain ça se retranscrit et j’arrive à donner le meilleur.

Serait-ce un échec, avec cette équipe-là, de ne pas terminer dans le top 10 ?

Bien sûr, mais si on ne finit pas dans le top 10 et qu’on gagne la Coupe France, on pourra dire que c’est une saison réussie.

Le milieu de terrain du FC Nantes Samuel Moutoussamy célèbre son but contre l'AS Monaco, en demi-finale de la Coupe de France, le 3 mars dernier. © AFP - Loïc Venance