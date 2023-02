FC Nantes - Samuel Moutoussamy : "On a envie de remettre ça" en Coupe de France

Il est un vent de fraîcheur dans une Ligue 1 aseptisée. Passeur décisif dimanche dernier contre Ajaccio , le milieu de terrain du FC Nantes Samuel Moutoussamy poursuit sa progression, se montre plus régulier et accumule du temps de jeu. Apparu à 28 reprises, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison, le joueur de 26 ans postule à nouveau à une place de titulaire dans l'entre-jeu, ce mercredi soir contre Angers en 8e de finale de la Coupe de France. Une compétition grâce à laquelle il a vécu des émotions folles, en mai dernier. Entretien.

"On sait qu’on peut très vite se retrouver au Stade de France"

À quel type de match vous attendez-vous contre Angers, en grande souffrance en Ligue 1 ?

On s’attend à un match difficile, c’est un derby. C’est vrai qu’ils sont en difficulté en championnat mais en Coupe de France, c’est une toute autre réalité. À nous de ne pas prendre ce match à la légère. On a envie de retourner au Stade de France.

Le FC Nantes est, avec le PSG, la seule équipe encore qualifiée dans toutes les compétitions. Vous sentez-vous capable de jouer sur tous les tableaux ?

Notre priorité reste le championnat. On doit s’échapper de cette zone pour s’assurer le maintien. Mais l’effectif est bien garni, cette saison, et on a envie de jouer toutes ces compétitions à fond.

Avez-vous un autre regard sur la Coupe de France depuis votre victoire, le 7 mai dernier ?

Le fait de l’avoir remportée nous a permis de nous rendre compte à quel point cette Coupe est prestigieuse. À quel point elle est bénéfique pour un club. Aujourd'hui, il est certain que lorsqu'on joue cette compétition, on sait qu’on peut très vite se retrouver au Stade de France. Évidemment qu’on a envie de remettre ça. On sait qu'en cas de victoire, on n'est plus qu'à un match du dernier carré et à deux rencontres du Stade de France.

"J'ai envie d'être plus décisif"

Avez-vous le sentiment de moins vous éparpiller sur le terrain, cette saison ?

C’est un sentiment que je partage. Au début de ma carrière, je courrais un peu trop dans le vide. J’ai beaucoup progressé dans ce domaine, en analysant à la vidéo tous les efforts que je faisais inutilement, dû à mon énergie. Aujourd’hui je fais beaucoup plus de courses à haute intensité qu’auparavant. J’essaie de me focaliser sur des courses importantes afin de récupérer des ballons, de proposer un appel ou bien d'exercer un pressing à la perte du ballon.

Quels axes de progression avez-vous identifiés ?

J’ai envie d’être plus décisif, de faire des passes décisives [il en a délivré une, dimanche dernier contre Ajaccio, ndlr] et de marquer des buts. Je m’entraîne, j'ai conscience que je sais le faire. À moi maintenant d'être un peu plus relâché et d'arrêter de trop y penser en match. C’est sans doute sur ce point-là que je dois m’améliorer. Je prends les conseils de mes amis, ma famille et du staff pour pouvoir réaliser le geste juste devant le but et ce n’est qu’une question de temps pour que cela finisse au fond.

À huit jours du match aller à la Juventus Turin, commencez-vous à parler de ce rendez-vous ?

Ça commence à rentrer dans les têtes car l’évènement se rapproche. Évidemment qu’on y pense car on a déjà pris des places pour nos proches. Mais aujourd’hui, on est focalisé sur le prochain match, face à Angers.