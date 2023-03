FC Nantes - Samuel Moutoussamy : "On voulait vraiment jouer à domicile, devant nos supporters"

Quelle est votre première réaction après ce tirage au sort ?

Franchement, je suis content. Je trouve que c’est une magnifique affiche. En plus contre mon club formateur, ça a toujours une saveur particulière, mais c’est clair qu’on a hâte d’y être.

Êtes-vous satisfait de recevoir en demi-finale, comme la saison passée ?

Ce qu’on voulait vraiment, c’était pouvoir recevoir. On voulait vraiment jouer à domicile, devant nos supporters, avec le public, avec la ferveur… Dans tous les cas, ça allait être une demi-finale, un match accroché. Que ce soit Lyon, Toulouse ou Annecy, on avait vraiment pas de préférence particulière. La préférence c’était de pouvoir recevoir.

À quel type de match vous attendez-vous contre Lyon, que vous avez déjà affronté en Ligue 1 cette saison ?

Je pense que ça va être un match très ouvert, parce que c’est une équipe très offensive, avec de grosses individualités, des jeunes qui montent en puissance. Donc je m’attends vraiment à un match très ouvert, avec pas mal d’occasions. On va peut-être subir par moments, mais je pense que ça va être un très gros match. Il faut que l’on soit au rendez-vous, très concentrés. Il y a encore le temps, il y a encore de la marge avant la demi-finale.

En l'espace de 15 jours, vous allez vous déplacer à Lyon en Ligue 1 puis les recevoir en Coupe comme vous l'avez fait pour Lens.

Exactement. On va un peu enchaîner les matches comme si c’était une confrontation aller-retour. Ce n’est pas plus mal, pour pouvoir jauger l’adversaire et savoir ce qu’il faut faire pour lui poser des problèmes. On va pouvoir s’adapter.

Pensez-vous qu'il soit possible de tirer des enseignements d’une rencontre à l’autre alors que ce ne sont pas les mêmes compétitions ?

Tactiquement, il peut y avoir des enseignements, parce qu’on ne modifie pas toute une philosophie de jeu en deux semaines. Donc tactiquement, ce qu’ils vont faire sur le terrain, c’est sûr qu’on va pouvoir prendre des enseignements de là où on a pêché pendant le match. Les moments où on a subi, on va pouvoir les analyser, les corriger. Après, ce qui change avec les confrontations à élimination directe, c’est l’intensité, c’est l’envie, c’est l’état d’esprit, c’est la magie des matches de Coupe. Ça, tu ne peux pas le prévoir. Mais tout ce qui est tactique, ça tu peux tirer quelques enseignements.

Lyon est l’une des équipes que Nantes a le moins battu depuis sa remontée en Ligue 1 (3 victoires en 20 matches). Est-ce un adversaire que vous redoutez ?

On sait que ça va être un match difficile ! Mais les statistiques sont faites pour être contrées, et c’est ce qu’on va essayer de faire.

Il y a un an jour pour jour, vous étiez un des héros de la demi-finale contre Monaco . Quels souvenirs vous restent-ils de cette soirée ?

C’est vrai, je me rappelle du but, en plus on me l’a renvoyé récemment sur Instagram. Ce qu’on espère, c’est pouvoir arracher la qualification. Que je marque ou non, ce n’est pas le plus important, c’est de pouvoir retourner au Stade de France.