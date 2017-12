Amiens, France

Une victoire 1-0, les supporters du FC Nantes sont habitués cette saison. Mercredi soir, à Amiens, les Nantais ont appliqué le tarif en vigueur pour la 19ème journée de Ligue 1. Et pourtant, ils ont eu chaud.

Le positif ce soir, c'est ce but, qui montre que les joueurs ont la force d'y croire - Claudio Ranieri

A la 89e minute, le capitaine Amiénois frappe, Tatarusanu ne peut que repousser le ballon sur Serge Gakpé, qui se retrouve seul, aux 6 mètres, et envoie le cuir au dessus de la transversale.

Trois minutes plus tard, de l'autre côté du terrain, Valentin Rongier adresse un centre, au dessus de la défense, sur Emiliano Sala. L'attaquant argentin ne se trompe pas, et envoi le ballon au fond des filets. En deux actions, le match venait de basculer.

😂💪 Quand Grande Diego fête la victoire des siens chez lui, avec sa famille, ça donne ça ! pic.twitter.com/rwOoHc8OSH — FC Nantes (@FCNantes) August 19, 2017

Ne dites surtout pas à Adrien Thomasson que les Nantais sont vernis « Les plus sceptiques diront qu’on a eu de la chance mais je pense qu’on est allé chercher cette victoire, répond le milieu nantais, qui continue : la réussite, on la provoque. » C'est vrai que c'est la 4ème fois de la saison qu'ils marquent dans les dix dernières minutes.

"Mentalement on est très très forts, explique Valentin Rongier. On abdique jamais, et jusqu'aux derniers instants du match on essaie de marquer. Et ça nous a encore réussi ce soir." Ils n'ont jamais gagné par plus d'un but d'écart cette saison. Après 10 journées, ça n'est peut-être plus du hasard.

Nantes et ses 10 victoires sur la phase aller. Du grand Ranieri.



1-0

1-0

1-0

2-1

1-0

2-1

2-1

1-0

1-0

1-0 — David Wall (@1DavidWall) December 20, 2017

A la mi-saison, les Nantais comptent désormais 33 points. Mais surtout 6 d'avance sur Nice, le 6ème. Un matelas qui n'est pas inutile; ils reçoivent le 14 janvier, le PSG pour le premier match de L1 de l'année.