FC Nantes : Sergio Conceicao veut gagner le "mini-championnat" de Bretagne

Nantes, Guingamp, Rennes, Lorient. Ce sont les quatre représentants de la Bretagne historique en Ligue 1 et pour l'instant, avec leur 8ème place, les Canaris sont devant. Si le FCN ne peut plus accrocher l'Europe, le coach Sergio Conceicao veut rester le premier club régional.

Quand le coach Sergio Conceicao jette un coup d’œil à la presse régionale, il s'amuse "du petit groupe d'équipes surlignées en gras". Il y a Nantes, Guingamp, Rennes, Lorient et parfois Angers ou Caen. Et dans cette catégorie, son FC Nantes est tout en haut du classement.

Je sens l'importance de ce challenge, pour les supporters, la presse. C'est intéressant ce mini-championnat. On va essayer d'être champion de Bretagne (rires)" - Sergio Conceicao, entraîneur du FC Nantes

Les Canaris n'ont plus beaucoup d'objectifs en cette fin de saison 2016/2017. Avec 48 points avant la 37ème journée, le maintien est acquis depuis longtemps, mais la 8ème place empêche le FC Nantes de rêver à la coupe d'Europe. Si le Portugais Sergio Conceicao veut absolument maintenir son groupe son pression et arracher la 7ème place, c'est aussi pour devenir la première force régionale.

Nantes n'a plus terminé devant Rennes depuis....2004 !

Et pour l'instant, ce sont bien les Jaune et Vert qui mènent la danse. Ils comptent un point d'avance sur Guingamp et Rennes et sont loin devant Lorient. Mais attention au faux-pas face à l'En Avant Guingamp ce dimanche soir. En cas de défaite, les joueurs des Côtes d'Armor repasseraient devant. Mais ne comptez pas sur Sergio Conceicao pour relâcher la bride : "Il est très important de gagner. Il faut être attentifs. Mais je suis très content de la mobilisation. Mes joueurs sont vraiment sérieux, impliqués, concernés. Je fais attention aux petites choses comme ces mecs qui viennent aux séances de récupération. Il faut démontrer toujours, même moi. Moi aussi je dois prouver sur les deux derniers matches que j'ai le niveau pour rester ici l'année prochaine."

Classement de Ligue 1 après 36 journées - LFP - DR

Pour les supporters, voir Nantes devant tous ses adversaires bretons serait un beau cadeau de fin de saison. Depuis plus de 10 ans, le Stade Rennais a toujours terminé devant le FCN. Pour voir les Canaris devant, il faut remonter à la saison 2003/2004. Nantes, sous l'impulsion de Viorel Moldovan, avait terminé 6ème, trois rangs devant les Rennais du Suisse Alexander Frei.

Pour la réception de Guingamp ce dimanche au stade de la Beaujoire, Rémy Riou devrait manquer à l'appel, souffrant de la cheville. Il devrait être remplacé par le jeune Alexandre Olliero. En revanche, Amine Harit, sélectionné en équipe de France des moins de 20 ans pour la coupe du Monde, est présent.

Suivez ce dimanche, dès 20h30, le dernier match de la saison à la Beaujoire sur France Bleu Loire Océan, avec Aurélien Tiercin, Olivier Quint et Christophe Artous.