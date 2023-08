FC Nantes : sorti sur blessure, le gardien Lafont "pense que c'est sérieux malheureusement"

C'était un peu après l'heure de jeu, lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nantes et Toulouse, match comptant pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 1 : Toulouse égalise et le gardien nantais Alban Lafont fait avec un choc avec l'un des poteaux de son but et le Toulousain Aboukhlal.

Message de Lafont sur le réseau social X

Lafont reste à terre et très vite, l'équipe médicale du FC Nantes est appelée sur le terrain par l'arbitre. Le joueur, donné partant de Nantes encore récemment, a ensuite été conduit au CHU de Nantes. Dans la soirée, sur le réseau social X, il évoquait une blessure importante : "je pense que c'est sérieux malheureusement."

D'après nos informations, le portier nantais, 24 ans, a au moins une côte cassée et devrait être indisponible plusieurs semaines. Il est sorti hier soir de l'hôpital, en attendant d'un diagnostic définitif.

Rappelons que le FC Nantes s'est incliné 2-1 lors de cette première journée de championnat face à Toulouse, club formateur d'ailleurs d'Alban Lafont. Le FC Nantes se déplace dimanche prochain, le 20 août, à Lille, pour la 2ᵉ journée de Ligue 1.