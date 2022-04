FC Nantes : sponsor de Clermont, la marque vendéenne Patrick a aussi équipé les Canaris

Des chaussures floquées de deux bandes diagonales blanches. Les plus jeunes y verront une pâle imitation du logo Adidas, les autres le souvenir d'une marque qui a bercé leur enfance, leur adolescence et même plus. Celle qui chaussait les champions, de Bernard Hinault à Michel Platini en passant par Kevin Keegan et Jean-Pierre Papin. Au plus fort de son activité, à la fin des années 1980, la firme "Patrick", née à Pouzauges en Vendée pendant les Trente Glorieuses, décide qu'il est temps de frapper un grand coup en France et tape à la porte du FC Nantes.

Fidèle à l'adage, l'histoire d'amour avec les Jaunes durera trois ans avant que l'entreprise parte à la conquête d'autres clubs. Une histoire qu'elle perpétue aujourd'hui encore en équipant les Belges Zulte Waregem, le Sporting club de Toulon ou encore le Clermont Foot, prochain adversaire du FC Nantes ce dimanche après-midi au stade Gabriel Montpied, un joli clin d'œil.

Des stars avant de signer un club étoilé

"À l'époque, on n'avait pas les moyens de se payer des équipes de football donc on prenait des joueurs et on ne pouvait pas les prendre en France car c'était des contrats collectifs, contrairement à l'étranger où ils étaient individuels, se remémore Charles Bénéteau, ex-PDG de la multinationale vendéenne. On signait donc avec des Français qui jouaient ailleurs, mais pas seulement puisqu'on équipait aussi Kevin Keegan [ex-international anglais dans les années 70, 80, passé par Liverpool et Newcastle]." Des coups d'éclat avec des noms ronflant pour rester dans la danse face à Puma et Adidas, les deux autres cadors de l'époque dans le domaine.

En Europe, tout le monde connaissait Nantes, c'était un des clubs français les plus réputés.

Joueur phare d'Anderlecht, Franky Vercauteren, faisait partie de la liste des stars équipées par Patrick. "Il touchait 100.000 francs à l'époque et on lui faisait des chaussures à son nom", glisse le fils de Charles Bénéteau, le créateur de la marque "Patrick", en hommage à son père Patrice. Hasard de l'histoire, le Belge est transféré à l'été 1987 en Loire-Atlantique, une idée commence à faire son chemin. "À un moment donné, on s'est dit : pourquoi ne pas avoir le FC Nantes, se rappelle Charles Bénéteau, aujourd'hui à la retraite. C'était le plus gros club, il était près de Pouzauges et il était surtout libre puisque le partenariat avec Adidas avait pris fin." Banco.

On avait tous les Intersport, les Sport 2000 et ça nous a aussi permis de nous mettre un peu dans la poche les banquiers.

Grâce à un cadre de l'entreprise, Charles Bénéteau entre en contact avec Max Bouyer et Robert Budzynski, respectivement président et directeur sportif des Canaris à ce moment-là. "Il y a eu quelques discussions", confie celui qui partage aujourd'hui sa vie entre l'Espagne et la Vendée, une poignée de main et la signature d'un contrat qui avoisinait le million de francs, croit-il se souvenir. "Tous mes distributeurs en Europe étaient très contents quand on a signé, explique Charles Bénéteau, alors à la tête d'une société de 1.000 salariés et possédant 18 filiales dans le monde. En Europe, tout le monde connaissait Nantes, c'était un des clubs français les plus réputés."

Les joueurs du FC Nantes posent avec le maillot de l'équipementier Patrick lors de la saison 1988/1989. - DR

Un mariage qui va donner naissance à une mode

La marque au célèbre slogan "Des chaussures de sport pour chaque sport" avait réussi son coup avec les Canaris dans son escarcelle. "C'est là où on s'est décidé à se lancer dans le textile et on avait créé pour l'occasion une des premières lignes de produits, shorts, maillots, survêtements, avec les couleurs du FC Nantes et le logo du club, se félicite encore Charles Bénéteau. On l'a distribué dans toute la France ce qui nous a aidé à démarrer dans le textile."

Sur le catalogue de l'époque que l'homme d'affaire a ressorti pour l'occasion, les pages 8 à 11 exposent tous les modèles créés par la marque. "Cela nous a permis d'avoir de nouveaux clients, embraye le septuagénaire. Pratiquement tous les magasins de sport de Laval jusqu'à Bordeaux se sont mis à travailler avec nous, on avait tous les Intersport, les Sport 2000 et ça nous a aussi permis de nous mettre un peu dans la poche les banquiers. D'ailleurs, il y en a quelques uns qui me parlent encore des fois où ils avaient été invités en loge."

Quelques caprices et des chaussures sur-mesure

Le succès rencontré par Patrick pendant ces deux saisons ne se doublera pas d'une réussite sportive, les Canaris terminant à chaque fois septièmes du championnat. Qu'importe, le dirigeant "aura réussi son pari". Il nouera également d'excellent liens avec Robert Budzynski et un sourire apparaît sur son visage au moment d'évoquer ses liens avec les joueurs. Bonnes même si certains lui ont donné du fil à retordre, de Franky Vercauteren qui a tout fait pour conserver son juteux contrat individuel qui datait de sa période belge à ce joueur "dont on ne donnera pas le nom" qui refusait de porter des Patrick. "Il avait un contrat Adidas, retrace Charles Bénéteau. Et quand je suis allé le voir, je n'ai rien pu faire, il prétextait que la forme des chaussures lui allait moins bien. Du coup, j'ai du lui proposer de faire des chaussures sur-mesure, ce qu'il n'a pas pu refuser."

Des anecdotes à la pelle et le souvenir d'un divorce avec la Maison jaune qui s'était bien passé. "On s'était fait connaitre encore davantage grâce au FC Nantes, appuie-t-il. A ce moment-là, on avait besoin d'attaquer une autre région et c'est comme ça qu'on est allé vers l'Est." La période faste de la chausse aux deux bandes blanches.