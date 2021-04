Dans un derby breton engagé et rythmé, ce dimanche après-midi, le Stade Rennais a fait la différence grâce à un splendide but de Martin Terrier (1-0). Dix-neuvième, le FC Nantes signe une quatorzième défaite cette saison et glisse doucement vers la Ligue 2.

FC Nantes : sans imagination, les Canaris s’inclinent contre Rennes et sombrent un peu plus

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le FC Nantes. Battus la semaine dernière à la Beaujoire par l'OGC Nice (1-2), les Canaris n'ont pu faire mieux ce dimanche après-midi en Ille-et-Vilaine. Dans ce 80e derby entre Nantais et Rennais, c'est le club entraîné par Bruno Génésio qui a fait la différence au retour des vestiaires grâce à un magnifique but de Martin Terrier. Sans imagination, les Canaris n'ont jamais réagi et foncent vers la Ligue 2.

Une seconde période 100 % rennaise

Après un premier acte engagé dans les duels mais équilibré en terme d'occasions, le Stade Rennais a logiquement pris le dessus en seconde période. Mais c'est sur un éclair de génie que la situation s'est décantée en faveur des Rouge et Noir. Trouvé sur le côté gauche de la surface de réparation d'Alban Lafont, l'ancien Lillois Martin Terrier a jeté un coup d'œil avant d'armer une délicieuse frappe en une touche. Il a trouvé la lucarne d'un Alban Lafont admiratif du geste rennais mais totalement impuissant sur sa ligne (1-0 à la 52e).

On n'a pas été conquérant en deuxième mi-temps mais ce n'est pas faute de dire à la mi-temps qu'il faut continuer d'avancer.

Cohérent en première mi-temps, le FC Nantes s'est peu a peu délité. Il n'a jamais été capable de se montrer orgueilleux et n'a ensuite jamais montré le visage d'une formation qui lutte pour sa survie. Jusqu'à une tentative de Randal Kolo Muani au terme du temps additionnel qui est venue tutoyer le montant droit d'Alfred Gomis. Sans réussite (1-0 à la 90e+3). Si le néo-capitaine des Jaunes s'est dit "frustré de ne pas ramener de point", son équipe ne méritait pas mieux. "La deuxième mi-temps a été pauvre et je suis triste et déçu", balaye d'ailleurs Antoine Kombouaré.

"On a peut-être manqué de courage"

Touché au moment de s'asseoir derrière le pupitre de la salle de conférence de presse, Antoine Kombouaré s'est montré lucide sur l'état de ses troupes. "On n'a pas été conquérant en deuxième mi-temps mais ce n'est pas faute de dire à la mi-temps qu'il faut continuer d'avancer, lâche le Kanak de 57 ans. On a manqué d'enthousiasme, d'allant offensif et peut-être aussi de courage." Sans le moindre succès au Roazhon Park depuis plus de sept ans - le 29 septembre 2013 - le FC Nantes enchaîne un quatorzième revers de la saison et voit la dix-septième place devenir quasiment inatteignable.

"Le plus important maintenant est de relever la tête, se borne à dire Alban Lafont. Quand on joue le maintien, ce n'est pas évident de faire abstraction de la situation mais c'est ce que j'avais demandé à mes coéquipiers [...] Le moral est touché depuis un moment." Et il risque d'en prendre encore un coup avec la réception de Lyon, le week-end prochain, et des déplacements à haut risque à Strasbourg et Brest. Pour autant, Antoine Kombouaré assure que sa bande n'est pas résignée. "Je pense qu'on en est toujours capable", confie le successeur de Raymond Domenech. Mais le temps presse et il ne reste plus que six matchs pour stopper ce qui devient de plus en plus inéluctable.