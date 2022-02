FC Nantes - Stéphane Moreau : "Les jeunes que j'entraîne pensaient que Suaudeau était un écrivain"

L'entretien devait durer 5 à 10 minutes. Il s'est quelque peu éternisé. À l'occasion du choc entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, ce samedi soir dans une Beaujoire à guichets fermés, l'ancien défenseur des Jaunes et Verts Stéphane Moreau, aujourd'hui entraîneur des U17 au Paris Saint-Germain, a remonté le temps pendant près de trois quarts d'heure. Toujours avec le sourire, loquace comme il l'a toujours été, l'homme de 51 ans a accepté de se confier sur son rôle de formateur dans la capitale, sa philosophie du football et ses inspirations : Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix évidemment. Entretien avec un passionné passionnant et toujours en quête d'excellence.

Quelle saveur a pour vous une affiche entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain ?

C'est un match évidemment particulier. Ce sont deux clubs qui sont importants pour moi, comme Laval et Caen. Ils m'importent donc je suis toujours les résultats, je regarde parce que ce sont des clubs où j'ai vécu des émotions. Ils sont importants à mes yeux et ces matches là, je les regarde avec plus d'émotion que ceux d'autres équipes comme Montpellier, Strasbourg ou autres, parce que ces clubs font partie d'une période de ta vie où tu as, en plus, côtoyé des gens qui pour certains sont toujours présents.

Vous déclariez il y a peu être redevable envers le FC Nantes. Pourquoi dites-vous ça ?

Je suis redevable parce qu'à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir un cadre de formation et un développement sur la compréhension et l'analyse de ce que pouvait être le foot qui était top. C'est une vraie chance, il faut le reconnaître. Je pense aussi que ça me correspondait parce que c'était certainement aussi ma vision foot à cette époque-là. C'est la richesse de la formation nantaise, cette particularité de voir et penser le football à travers le jeu collectif, le mouvement et les relations entre joueurs. Rajoutez à ça la partie tactique et technique, ce sont des choses que j'ai aujourd'hui en moi et que je transpire. Nantes et sa vision collective ont été pour moi une période exceptionnelle où j'ai énormément appris.

En tant que formateur, essayez-vous aujourd'hui de copier les méthodes de Raynald Denoueix et Jean-Claude Suaudeau ?

La trame de base et l'approche du jeu collectif est identique. Mais ce qui est avant tout important, c'est d'être dans l'adaptation. Elle est permanente et totale et je pense qu'elle est encore plus nécessaire quand on entraîne des jeunes. Elle est liée au football parce qu'il faut tout le temps avoir l'envie d'être en avance sur ce que peut devenir le football, sans pour autant perdre mes principes, mes idées et ma façon de voir le football. C'est l'exigence qui est la mienne et elle est encore plus forte depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain. Mon objectif est de mettre mon cadre de référence au niveau des entraînements ou des matchs des pros, parce que mon but est de développer et former des joueurs afin qu'ils jouent au Paris Saint-Germain. C'est un vrai enrichissement que de se dire : "Ok, tu viens dans ce club là, monte ton niveau d'exigence et développe un cadre pour réussir à mettre en place ce que tu veux".

Cette exigence est-elle encore plus importante que lorsque vous étiez joueur ?

Elle l'est parce que lorsque tu es joueur, tu vis l'instant, tu réponds aux demandes que l'on peut te faire par rapport au projet de jeu et aux idées de l'entraîneur. Quand c'est toi qui est coach, c'est à toi de les mettre en place, donc évidemment que cette exigence est plus forte. Les joueurs sont dans l'animation, toi tu es dans la réflexion, l'anticipation et la création. Aujourd'hui au PSG, tu touches un peu l'excellence et c'est super intéressant car c'est à toi ensuite d'établir et de fixer un cadre pour aller vers cette excellence.

Peut-on dire que le "jeu à la nantaise" était la référence à votre époque de joueur ?

Pour moi, le jeu à la nantaise n'est qu'un terme. En revanche, ce qui est intéressant, c’est de comprendre comment il se compose, ce qui est fait pour qu'il devienne plaisant, vivant et en mouvement. Aujourd'hui, je me sers de ces préceptes et c'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai évoqué Jean-Claude Suaudeau auprès de mes joueurs en le citant lorsqu'il nous disait : il faut prendre du plaisir. Lorsque je leur ai demandé qui était Suaudeau, les jeunes pensaient que c'était un écrivain. Ca fait évidemment sourire, et je comprends qu'ils ne connaissent pas mais pour moi, c'est important que les joueurs acquièrent un historique, un vécu même si ça ne fait pas tout. L'idée est vraiment de se servir de principes ou d'idées qui sont toujours d'actualité et de les adapter à ce qu'est le foot aujourd'hui ou ce qu'il sera demain, en tout cas. Mais ce que disait Coco est un principe de base. Si tu veux développer un jeu de qualité, ça passe par des courses intelligentes et coordonnées. On ne peut pas uniquement avoir un jeu basé sur la technique ou la gestuelle. Pour moi, c'est important de leur faire comprendre que le très haut niveau, la réussite des meilleurs s'obtient grâce à ce que tu fais à l'entraînement.

Vous voyez-vous un jour diriger une équipe professionnelle ?

Sincèrement, aujourd'hui je m'éclate dans ce que je fais. Je me suis déjà posé la question, et notamment lorsque j'étais à Laval, de savoir si je ne voulais pas essayer de mettre en place mes idées, mes envies et mes principes avec une équipe professionnelle et de voir ma capacité à le faire fonctionner. Ca aurait été évidemment hyper intéressant et j'y avais pensé lorsque j'étais à Laval. Aujourd'hui je ne me pose plus cette question. Evidemment que si ça se présentait à moi, je serai amené à y réfléchir. Actuellement, ce n'est pas le cas, et de toute façon, je n'ai pas mon diplôme et je prends tellement de plaisir dans ce que je fais que ce n'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit.

Que retenez-vous de votre titre de Champion de France 1995 avec le FC Nantes ?

Ce sont des souvenirs, mais quand tu es jeune, tu ne te rends pas vraiment compte de ce que tu vis, de l'instant, parce que tu n'as pas beaucoup de recul. Je dois avouer que c'était une belle période de ma vie parce que c'était agréable de vivre avec ce groupe-là, la manière dont on s'entraînait, ça a été une belle période parce que c'était vraiment agréable de fonctionner dans ce groupe. Au moment du titre, ça a été un peu l'euphorie même si je ne l'ai pas vécu à 200%, dans le sens où je ne jouais pas beaucoup. A titre de comparaison, j'ai plus vécu mon titre de champion de Ligue 2 avec Caen et la montée qui a suivi que mon titre de champion avec Nantes. Il y a un goût d'inachevé, je ne l'ai pas vécu pleinement.

Et des joueurs avec qui vous avez grandi et joué comme Patrice Loko, Stéphane Ziani ou encore Reynald Pedros ?

Le jeu, le jeu, le jeu et le jeu. Les connexions qu'on avait m'ont marqué parce qu'ensuite, je n'ai plus connu ça. Entre nous, elles étaient incroyables. C'était la culture du club et je m'en suis rendu compte quand je suis parti. La première fois, je me suis dit : Ah ouais, ils ne comprennent pas. Ils ne sentent pas que le jeu est là ? J'attends son déplacement pour lui donner le ballon et et il n'arrive pas. Tu te dis : mais c'est pas ça le foot ! En fait, à Nantes, on avait toujours un temps d'avance. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Même quand on se retrouvait entre anciens pour faire des matches pour le plaisir, dès qu'on prenait le ballon, la connexion repartait. Ça, c'est incroyable.

Y'a-t-il un joueur que vous aimeriez revoir ?

Il y en a plein et pour des raisons différentes mais celui qui m'a le plus touché, sur un plan footballistique et humain, c'est Japhet N'Doram. Il est celui qui m'a le plus ébloui parce qu'il était à la fois très doué, dans la perception, la réalisation technique, et il avait des valeurs humaines extraordinaires. Un homme plein de simplicité, d'humilité, de respect qui ne tirait jamais la couverture à lui. J'ai adoré et il n'est pas le seul. J'aimerais bien revoir Christian Karembeu, c'était le cœur sur le main, d'une gentillesse incroyable, Claude Makélélé aussi, Nicolas Ouédec avec qui on était comme cul et chemise. Il y en a vraiment plein, Reynald Pedros, Laurent Guyot, tous les gens avec qui j'étais en formation parce que ce sont des années géniales. Et quand elles sont en plus couronnées par un passage en pro et ce qu'on a vécu, c'est une marque à vie.