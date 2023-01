FC Nantes : Thaon (N3), l'adversaire en Coupe de France, "c'est du solide" pour Antoine Kombouaré

Ce n'est pas peu dire qu'Antoine Kombouaré se méfie de l'adversaire du jour : Thaon-les-Vosges est deuxième de sa poule de N3, "et meilleure défense avec seulement neuf buts encaissés." Et surtout l'entraîneur nantais a en tête leur parcours jusqu'ici en Coupe : "allez demander à Sochaux et Amiens ce qu'ils en pensent." Car les joueurs de Thaon ont réussi deux exploits lors des tours précédents en sortant Sochaux , puis Amiens , clubs de Ligue 2, à chaque fois aux tirs au but.

ⓘ Publicité

Le FC Nantes, doit "s'attendre à un combat" pour Antoine Kombouaré

Ce dimanche, 18h30, sur la pelouse d'Epinal, c'est donc "une équipe solide, qui donne peu d'occasions à l'adversaire, forte défensivement" que les tenants du titre vont affronter. "C'est une équipe agressive dans le bon sens du terme, qui aime les duels. Il faut s'attendre à un combat vu les conditions qu'on risque d'avoir", enchaîne Antoine Kombouaré. Il fait ainsi référence au froid et une pelouse qui a subi les assauts de la neige il y a peu.

À lire aussi Coupe de France de foot : les supporters de l'ES Thaon croient en un nouvel exploit contre le FC Nantes

"J'ai prévenu mon groupe, ce n'est pas un traquenard si vous savez à quoi vous attendre. On en a parlé, on va faire des montages vidéo, on va leur montrer à quoi s'attendre là-bas. Il faut bien se préparer aux conditions que l'on va avoir et surtout à l'engagement que va mettre cette équipe de Thaon dans le match", confiait l'entraîneur nantais ce vendredi en conférence de presse.

Antoine Kombouaré a aussi précisé qu'outre Merlin, Pallois et Traoré, blessés, Ludovic Blas (douleurs aux ischios) serait aussi absent pour ce 16e de finale de Coupe de France. Moses Simon quaant à lui est toujours arrêté pour une angine. En revanche, Andrei Girotto sera bien là, il souffrait du dos mais le médecin a donné son feu vert. Convoqués aussi pour la première fois :les deux nouvelles recrues, Mollet et Hadjam

>>>Cette rencontre entre Thaon et le FC Nantes, France Bleu Loire Océan vous la fait vivre en intégralité ce dimanche 22 janvier. Coup d'envoi à 18h30.