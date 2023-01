FC Nantes : Toru Ota, itinéraire d'un "monstre de travail" au service d'Antoine Kombouaré

Si Antoine Kombouaré ne devait retenir qu'une chose de son passage express à Toulouse, entre octobre 2019 et janvier 2020, c'est peut-être sa rencontre avec Toru Ota. Entre le Kanak, son adjoint de presque toujours Yves Bertucci et le Japonais, le courant est vite passé. Au point que l'entraîneur du FC Nantes, qui affronte l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir, demande à Toru Ota de le suivre dans son opération maintien des Canaris, en février 2021 . "C'est un complément à Yves, confie le technicien de 59 ans. Maintenant, c'est un vrai adjoint car il fait les séances aussi." À l'abri de la lumière, portrait d'un précurseur, kinésithérapeute et préparateur physique de formation, passé par l'OL, le PSG et qui gravit une à une les marches qui pourraient le conduire un jour à embrasser une carrière d'entraîneur. "Il mérite tout ce qui lui arrive", glisse un de ses amis, Patrice Lair, entraîneur de la section féminine des Girondins de Bordeaux .

Le jour où Jean-Michel Aulas lui a permis de rester en France

C'est l'histoire d'un taiseux au pays des râleurs. Ne cherchez pas d'interview de Toru Ota, il n'en existe pas et son supérieur ne souhaite pas que ça change tant qu'il sera à la tête de l'équipe d'encadrement. À Nantes, seul Antoine Kombouaré s'exprime dans le staff. Les autres travaillent dans l'ombre. Et ce n'est pas pour déplaire à ce "garçon extrêmement curieux" comme le décrit Claude Dussault, ancien formateur à l'INF Clairefontaine, qui l'a épaulé lorsque l'ancien gardien sans grand avenir dans le football a émis le souhait de s'installer à Dijon, en 2006, afin d'apprendre le français. "C'est quelqu'un de très très droit, assure Patrice Lair qui l'a découvert à Lyon lorsqu'il entraînait l'équipe féminine. Je voyais un Japonais qui balayait le local à matériel, qui prenait des notes, qui était toujours là aux séances. Je me suis rapproché de lui et je lui ai proposé d'intégré le staff." Sans regret.

Toru Ota reste encore aujourd'hui, sans aucun doute, une des plus belles rencontres de l'entraîneur de 62 ans dans le monde du football. Fier et heureux de voir le chemin parcouru par l'homme originaire de la région de Tokyo, Patrice Lair se souvient aussi que tout aurait pu rapidement s'arrêter pour le Nippon. "J'ai alerté M.Aulas [le président de l'OL, ndlr] à un moment donné car, le lendemain ou le surlendemain, il devait repartir chez lui à cause de son titre de séjour qui prenait fin, raconte le double vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OL. Et en une après-midi, Jean-Michel Aulas avait réglé tout ça."

Toru Ota et Yohann Vivier se sont rencontrés à Lyon, à l'époque où Patrice Lair était l'entraîneur de la section féminine. © Maxppp - Stephane Guiochon

"Il prenait des photos de la bouffe et les envoyait au Japon"

Le balai de côté, Toru Ota va passer ses journées le nez plongé dans les livres spécialisés, les yeux rivés sur les terrains. "C'était quasiment du 24h/24", exagère Patrice Lair qui va lui apprendre les ficelles du métier. "On peut difficilement faire plus passionné que lui, glisse son ami Yohann Vivier, rencontré à Lyon et désormais adjoint à Villefranche-sur-Saône. C'est même parfois difficile de lui sortir la tête du football. C'est vraiment un monstre de travail." Dans le Rhône, il va découvrir les exigences du haut-niveau, son décorum et au passage la culture occidentale. "Je me rappellerai toujours des premiers déplacements qu'il a fait avec nous à l'hôtel, rigole Patrice Lair. Il prenait des photos de la bouffe et les envoyait au Japon."

Mais l'homme apprend vite, très vite. Et en cinq saisons avec les féminines de l'OL, Toru Ota va se construire un palmarès XXL avec 3 Ligue des Champions, 6 titres de champion de France, presque autant de Coupe de France et bien plus d'anecdotes. "Je me souviens qu'il y avait deux joueuses japonaises à Lyon et Patrice était quelqu'un qui mettait de la voix sur le terrain, qui avait son franc-parler, raconte Yohann Vivier. Au moment des traductions, parfois Toru était un peu embêté pour traduire mot pour mot." Cela n'empêchera pas le Japonais de suivre Patrice Lair au PSG, avec au passage une belle revalorisation salariale, pour poursuivre sa montée en compétence. "Combien de fois il m'a dit : merci, merci, sourit le technicien breton. Je lui disais : arrête de me dire merci, j'aimerais bien que tu me dises merde de temps en temps."

Après des expériences dans le football féminin à Lyon et Paris, Toru Ota découvre la Ligue 1 à Toulouse en 2019. © AFP - Frédéric Scheiber

"Un jour il finira entraîneur"

Rares sont les Japonais à avoir tenté leur chance dans l'hexagone. Parmi les plus connus, l'ex-Marseillais Hiroki Sakai , le gardien passé par Metz et Strasbourg, Eiji Kawashima, ou plus récemment le Monégasque Takumi Minamino. Les plus mordus de la Ligue 1 se souviendront peut-être de Gen Shoji. Lorsque le défenseur s'engage avec Toulouse en 2019, les Violets entrent alors en contact avec Toru Ota en qui ils voient la personne idoine pour intégrer un compatriote, bilingue parfait et doté d'un CV déjà bien fourni dans le milieu. Et si l'histoire avec Shoji ne dure que 19 matches, celle avec le Tokyoïte va s'étirer un peu plus. Et déboucher sur sa rencontre avec Antoine Kombouaré .

"Désormais, c'est l'adjoint numéro deux, détaille le Kanak. Il est sur la préparation physique, la capacité à bien gérer le contenu des séances, les échauffements. Il est un complément d'Yves et il est très apprécié des joueurs." L'un d'entre eux le décrit comme un "méthodique qui voit tout". Il est aussi capable d’aller interroger les joueurs afin d'avoir des retours sur certains exercices comme sur des situations de jeu. Et ça n'étonne vraiment pas Patrice Lair. "Un jour, il finira entraîneur, assure-t-il. Il va y arriver, j'en suis certain. Beaucoup devraient prendre exemple sur lui." En attendant, Toru Ota, poursuit son rêve à Nantes, dans l'espoir un jour de se faire une place au soleil levant.

Au FC Nantes, Toru Ota est chargé "des échauffements avec ballon et même lors des séances, il discute beaucoup avec Yves Bertucci", révèle Antoine Kombouaré.. - Franck Dubray