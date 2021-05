FC Nantes : tout ce qu'il faut savoir sur les barrages face à Toulouse

Le FC Nantes sera-t-il toujours en Ligue 1 la saison prochaine ? Réponse cette semaine. Les Canaris, qui ont terminé à la 18e place du championnat après leur défaite face à Montpellier le week-end dernier, affrontent Toulouse, 3e de Ligue 2, en matchs de barrages. Ces rencontres sont prévues, ce jeudi à 20h45 et dimanche à 18 heures. Comment fonctionnent ces barrages ? Y'aura-t-il du public à la Beaujoire ? France Bleu fait le point.

Quel est le mode d'emploi ?

Les barrages d'accession à la Ligue 1 et à la Ligue 2 se font sur le format de rencontres aller-retour. Le match aller a lieu sur le terrain de l'équipe qui évolue dans la division inférieure (soit Toulouse), le retour sur le terrain de celle évoluant en division supérieure, donc à la Beaujoire. Le principe est simple : l'équipe qui inscrit le plus grand nombre de buts sur les deux rencontres l'emporte.

Mais il existe plusieurs cas de figure :

Si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts sur l’ensemble des deux matchs, celle qui a marqué le plus grand nombre de buts à l’extérieur l’emporte.

Si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts à domicile et à l’extérieur, le match retour est prolongé de deux périodes de 15 minutes chacune. L’équipe gagnante sera alors celle qui marquera le plus grand nombre de buts au cours de celle-ci.

Si les deux équipes marquent le même nombre de buts pendant la prolongation, les buts marqués à l’extérieur comptent double (c’est-à-dire que l’équipe visiteuse se qualifie).

Si aucun but n’est marqué pendant la prolongation, il y a une séance de tirs au but afin de déterminer le vainqueur.

A noter également qu'un "repêchage" est possible. En effet, si un club encore en Ligue 1 renonce à sa participation, "ne satisfait pas aux critères de participation de la Ligue 1 ou se voit refuser cette accession par décision de la DNCG ou tout autre organe notamment disciplinaire", le club perdant du barrage est alors repêché "sous réserve qu’il satisfasse aux conditions de participation de la Ligue 1 fixées au titre 1 du règlement administratif de la LFP", peut-on lire dans l'article 520 de la Ligue.

On pense notamment à la situation financière des Girondins de Bordeaux, lâchés par leur actionnaire américain. Le processus de vente s'est accéléré cette semaine, selon nos collègues de France Bleu Gironde.

Du public à la Beaujoire ?

Il n'y aura pas de public au match aller ce jeudi à Toulouse, car la rencontre débute à 20h45. Le couvre-feu entrant en vigueur un quart d'heure plus tard, les supporters ne sont pas autorisés à soutenir leur équipe au Stadium.

Le match retour est lui programmé dimanche à 18 heures, le public pourrait donc en théorie assister à la rencontre. Mais la Ligue de Football Professionnel a décidé de ne pas autoriser les supporters à venir à la Beaujoire par "souci d'équité".

Comment suivre les matchs ?

Sur France Bleu Loire Océan bien sûr ! Et pour vous faire vivre ces matchs cruciaux, votre radio mobilise toute son équipe. Jeudi, dès 19 heures, émission spéciale autour de la saison des Canaris et de ses moments marquants. Autour de la table : Charlotte Lorgeré, capitaine du FC Nantes et internationale française, François Ventéjou, journaliste à France Bleu et notre animateur Clément Lebas. Avant-match à partir de 20 heures avec notre journaliste Florian Cazzola, en direct du Stadium municipal de Toulouse.

Dimanche, l'avant-match débutera à 17 heures avec, en studio, Clément Lebas accompagné de Sébastien Denis, consultant France Bleu et ancien arbitre de Ligue 1 et de Ligue 2. Nous retrouverons dès 17h30 Florian Cazzola et Leïla Peneau, joueuse du FC Nantes, en direct de la Beaujoire.