FC Nantes : trois joueurs sanctionnés pour avoir effectué des paris sportifs

Certains joueurs vont attendre un peu plus longtemps que les autres avant de rejouer la saison prochaine. Trois joueurs du FC Nantes ont été épinglés par la commission de discipline de la Ligue, ce jeudi, pour des paris sportifs effectués lors de la saison 2021/2022. Il s'agit de Ludovic Blas, Jean-Charles Castelletto et de Rémy Descamps.

Jusqu'à un match de suspension ferme

Dans sa décision rendue publique ce jeudi , la commission de discipline de la LFP (Ligue de Football Professionnel) détaille les sanctions rendues contre une trentaine de joueurs dont trois nantais. Celui qui s'en sort le mieux est le défenseur Jean-Charles Castelletto qui écope d'un rappel à l'ordre. Sur le cran au-dessus, le milieu de terrain et capitaine des Canaris, Ludovic Blas, devra payer une amende de 2.000 euros, quelques jours après avoir été élu meilleur joueur du FC Nantes de l'année. Le joueur avec la sanction la plus lourde est le gardien de but Rémy Descamps : il écope d'un match de suspension ferme ainsi que de deux matchs de suspension avec sursis. Il est également sous le coup d'une amende de 1.000 euros avec sursis.

Ces sanctions sont prononcées dans le cadre de "l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport et les Règlements de la FFF et de la LFP", précise le communiqué. La commission ajoute, justement, que "les joueurs de football professionnel ont interdiction générale de parier sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères."