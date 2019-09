FC Nantes : Christian Gourcuff, un entraîneur réticent aux changements

On y verra sans doute un peu plus clair samedi sur les ambitions nantaises cette saison. Les Canaris viennent d'attaquer une semaine à trois matchs, une première depuis le mois d'avril. Et dans ce laps de temps, la gestion de l’effectif par Christian Gourcuff sera déterminante.

Nantes, France

Tout va toujours très (trop) vite dans le football. Encensé depuis son arrivée à Nantes, Christian Gourcuff a été la cible de premières critiques, ce vendredi soir, sur les réseaux sociaux, après la rencontre perdue face à Strasbourg (2-1). En cause, sa décision de ne pas faire entrer de sang frais à un moment où les milieux de terrain nantais étaient en train de prendre le bouillon. Le technicien breton est réputé pour être avare de changements. Et il se sait attendu au tournant alors que les Canaris enchaînent trois matchs en l’espace de huit jours.

Christian Gourcuff, l’entraîneur qui n'aime pas changer de joueurs en plein match

Ils n’ont pas laissé échapper leur frustration au coup de sifflet final de Florent Batta, l’arbitre de ce Strasbourg-Nantes, mais ils doivent assurément peu goûter à ce début de saison vécu en spectateurs privilégiés. Vendredi soir, Cristian Benavente et Samuel Moutoussamy ont enchaîné les talons-fesse, les mini-courses et les flexions-extensions. Mais ils n’ont fait que ça.

Les yeux rivés sur le terrain, Christian Gourcuff n’a pratiquement jamais zieuté ses jokers au milieu préférant faire confiance à son onze de départ. "Comment ne pas faire de changement alors que tous les milieux sont cramés, peste un supporter sur les réseaux sociaux. Est-ce que mercredi [face à Rennes] on remettra le même 11 avec des changements a la 89è minute ?" Certains aficionados du club jaune et vert vont même plus loin. "Christian Gourcuff est le premier responsable de cette défaite", colère Benjamin, un supporter canari sur Twitter.

Je préfère jouer tous les trois jours. Au moins, on a pas le temps de gamberger", confie l'arrière droit du FC Nantes, Dennis Appiah.

Le technicien breton n'est pas un adepte des changements pendant la rencontre. Il est d'ailleurs celui qui a fait entrer le moins de joueurs en cours de match, 12 en 6 journées contre 15 pour quasiment tous les autres clubs qui comptent un match de moins*. La donne pourrait néanmoins changer avec l'enchaînement des matchs, la semaine prochaine. "On verra, a lancé le coach nantais, peu loquace au sujet du turn-over de son effectif. On verra en fonction de l’état de fatigue des joueurs, on verra aussi l’évolution de l’état de santé de Charles Traoré [touché au pubis et contraint de céder sa place à Dennis Appiah, en seconde période]. On a quatre jours pour préparer le prochain match. Ensuite, ça sera plus problématique car on aura seulement deux journées pour préparer le déplacement à Lyon."

Des recrues à l'oeuvre contre Rennes et Lyon ?

Confronté à la blessure de Charles Traoré en deuxième période, Christian Gourcuff pourrait devoir composer sans son seul arrière gauche de métier. A Strasbourg, Fabio a glissé à gauche quand Dennis Appiah est entré. Et c'est un scénario qui pourrait se reproduire dès mercredi, dans le derby face au Stade Rennais. A cette exception près, l'ancien sélectionneur de l'Algérie devrait reconduire sa défense titulaire. "On est prêts, lâche immédiatement Nicolas Pallois. On est prêts à jouer. On n’est qu’à la sixième journée. Il faut bien se préparer pour le match de Rennes, tout simplement."

Le milieu de terrain, Cristian Benavente, n'a disputé que 12 minutes de jeu depuis son arrivée sur les bords de l'Erdre (0 titularisation).

Habitués à disputer une rencontre par semaine, les Canaris vont devoir négocier une semaine dense. "Personnellement, je préfère jouer tous les trois jours, avoue Dennis Appiah, arrivé cet été de Belgique. _J’étais habitué à ça à Anderlecht_. Au moins, on a pas le temps de gamberger. De toute façon, nous sommes footballeurs, nous sommes là pour jouer, on aime la compétition. Plus il y a de matchs, plus les joueurs sont contents." Le staff technique doit lui s'adapter pour que les joueurs n'accusent pas le coup. Mais les ajustements se feront à la marge, explique Ludovic Blas. "C'est pas parce qu'on trois matchs en un peu plus d'une semaine qu'on doit changer nos habitudes, déclare le grand ami de Marcus Coco. Pour nous, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, on travaille tous les jours à l'entrainement pour ça."

Les supporters croisent eux les doigts pour qu'aucune blessure ou suspension ne vienne affaiblir leur équipe qui dispose d'un banc déjà limité. Un banc qui sera le facteur X de cette semaine charnière pour le FC Nantes. Kader Bamba, Samuel Moutoussamy et Cristian Benavente attendent leur tour. Pendant ce temps, Abdoulaye Touré et Mehdi Abeid accusent le coup au milieu de terrain. Suffisant pour inciter Christian Gourcuff à opérer quelques changements avant la réception des vainqueurs de la coupe de France 2019 ? Réponse mercredi à la Beaujoire.

* Le Stade de Reims n'a effectué "que" 13 changements depuis l'entame de l'exercice 2019/2020.