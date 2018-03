Troyes, France

C'est la première fois qu'Erwin Zelazny revient à Nantes, où il avait été formé. Il y devrait y garder le but de Troyes, samedi soir. "C'est un plaisir de revenir à la Beaujoire" concède-t-il. Mais il se recentre rapidement sur l'essentiel : "Je ferai abstraction du contexte. Ce qui est réellement important, c'est de prendre au minimum un point."

Huit ans au FC Nantes, une fierté et des souvenirs

Il est comme ça, Erwin Zelazny, il ne se laisse pas distraire et reste concentré sur l'objectif. C'est peut-être ce qui lui a permis de faire, à 26 ans, ses premiers pas en Ligue 1, il y a deux mois.

Premier match, première victoire et première clean sheet pour Erwin Zelazny contre Lille en janvier dernier © Maxppp - Maxppp

Jusqu'ici, le garçon originaire du Nord n'avait joué que huit matchs de Ligue 2 - dont sept sous le maillot Nantais - plus quelques rencontres en coupe. Si il n'y a pas percé, Erwin garde quand même "un bon souvenir et une fierté" d'avoir été formé au FC Nantes. Il y signe son premier contrat professionnel à 16 ans. Mais huit ans plus tard, "après une année compliquée à Nantes", il a besoin de temps de jeu. "Besoin aussi de retrouver une saison pleine pour prendre du plaisir et retrouver des repères.

La CFA pour chercher du temps de jeu

Il signe alors à Rodez, en CFA, où il dispute 27 matchs. Une saison "intéressante pour rebondir ensuite". Rebondir, il va le faire à Troyes. Mais pendant l'intersaison, "le temps que ça se fasse et que je signe à Troyes, il y a eu une petite période où il fallait s'entretenir seul." Il s’entraîne, avec son frère, sur une plage du nord de la France.

C'est pas une période forcément agréable mais ça fait partie d'une carrière"

Fort de ses expériences, il rejoint l'ESTAC, un club de Ligue 2. L'ancien canaris arrive comme doublure de Mamadou Samassa. Il dispute un match de championnat, et monte en Ligue 1.

Il découvre la Ligue 1, et ne la quitte plus

Une nouvelle saison qu'il commence comme doublure. Mais le 20 janvier, pour la réception de Lille, son entraîneur le lance pour son premier match de Ligue 1. Il ne quittera pas le but de l'ESTAC.

Au haut niveau, les enchaînements sont plus rapides, les joueurs sont plus techniques, plus fins. C'est un plaisir de pouvoir évoluer en Ligue 1"

Erwin Zelazny face au parisien Timothy Weah © Maxppp - Maxppp

Cela fait sept matchs qu'il est titulaire. Et il a brillé sur le dernier. En réalisant un record, contre le Paris SG : 11 arrêts. C'est le meilleur total de la saison en L1. "C'est un match où on est forcément sollicité en tant que gardien de but" conclue-t-il sobrement.

Si Troyes a chuté contre le PSG (0-2), Erwin Zelazny a pourtant établi le record d'arrêts cette saison en Ligue 1 https://t.co/I9g2xmNIm0pic.twitter.com/nUVuSsfWfn — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 3, 2018

Ce samedi aussi, il devrait avoir envie de briller, face à son ancien club. Chez qui il revient, dans le rôle de premier gardien. Mais sans aucun désir de revanche. Simplement pour avancer dans l'optique du maintien. Et conserver ainsi ses chances de revenir ici l'an prochain.