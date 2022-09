FC Nantes : un chèque de quatre millions d'euros en préparation pour le Messin Fabien Centonze

Antoine Kombouaré n'était visiblement pas satisfait des joueurs à sa disposition dans le couloir droit. Si la fenêtre du marché estival des transferts s'est fermée il y a trois semaines, le FC Nantes a continué de suivre attentivement la situation du latéral droit messin, Fabien Centonze, comme nous vous l'indiquions le 7 septembre dernier. Si le club à la Croix de Lorraine s'est longtemps montré réticent à l'idée de céder son joueur de 26 ans, un chèque d'environ quatre millions d'euros et la volonté du Grenat de rejoindre les Canaris.

Un contrat de quatre ans attend Fabien Centonze

Si la visite médicale, programmée dans les prochaines heures, s'avère concluante et sauf rebondissement peu probable, Fabien Centonze devrait donc devenir la cinquième recrue de l'été nantais et s'engager avec les Jaunes en qualité de "joker", comme Valentin Rongier en 2019. "J'attends des recrues, disait encore Antoine Kombouaré, la veille de la fin du mercato. J'avais dit quatre jours, quatre recrues mais on n'a fait aucune recrue en deux mois donc on verra." Après Ignatius Ganago, les souhaits du Kanak vont donc être en partie exaucés.

Sur les bords de l'Erdre, le joueur aussi en l'aise dans la peau d'un piston que d'un latéral va signer un contrat de quatre ans. Une interrogation persiste néanmoins sur les capacités de Fabien Centonze à pouvoir enchaîner les rencontres. Régulièrement blessé depuis plusieurs mois, il n'a disputé que 19 rencontres la saison passée et trois petits matches depuis la relégation des Messins en deuxième division.