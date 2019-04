FC Nantes : un coup franc magistral qui redonne (enfin) le sourire aux Canaris

Nantes, France

Les mauvaises langues diront que c'est un coup franc qui vaut sept millions d'euros, soit le montant estimé du transfert d'Anthony Limbombe. L'ancien du FC Bruges a délivré la Beaujoire à la 83è minute de jeu. Une victoire de prestige face à Lyon (2-1), qui permet aux Canaris de prendre le large sur la zone rouge.

Un duo d'attaque tout feu tout flamme

L'ovation des plus de 25.000 personnes présentes, ce vendredi soir à la Beaujoire, était au moins aussi belle que la prestation de Majeed Waris. Intenable l'attaquant de poche prêté par le FC Porto a été dans tous les bons coups. Percutant, juste techniquement et surtout décisif, il a énormément pesé sur la défense lyonnaise.

Le premier quart d'heure n'était pas encore terminé quand l'international ghanéen hérite d'un ballon au niveau de la ligne médiane. Le reste est sublime. D'une subtile passe en profondeur il lance sur orbite Kalifa Coulibaly qui remporte son duel face à Anthony Lopes (1-0 à la 11è).

La joie des Nantais qui communient avec les plus de 25.000 personnes présentes à la Beaujoire. 💪💪💪💪 #FCNOL#FBSportpic.twitter.com/urmQB0LZZq — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 12, 2019

Malgré l'égalisation lyonnaise, contre le cours du jeu (1-1 à la 41è), les Nantais n'ont jamais perdu le fil de leur match. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Valentin Rongier ont certes reculé et concédé plusieurs situations dangereuses. Mais à l'inverse de ces dernières semaines, ils ont su faire le dos rond et résister à la pression lyonnaise.

Opérant en contres, les Nantais ont profité du jeu de tête de Kalifa Coulibaly et de la vitesse de son alter-ego en attaque, Majeed Waris pour de nouveau apporter le danger dans la surface de réparation rhodanienne. Et sur une ultime action rapide, l'international guinéen est déséquilibré à l'approche de la zone de vérité. Le coup franc est indiscutable. La suite est elle magique. Jusqu'alors discret, Anthony Limbombe s'empare du ballon, le pose et vient nettoyer la lucarne opposée d'un Anthony Lopes impuissant (2-1 à la 83è).

Les Nantais à la fête et un public reconquis

Les supporters présents au stade vous diront que l'ambiance était devenue irrespirable en fin de rencontre. Et ils n'ont pas tord. Les cinq minutes de temps additionnel ont paru interminable et sur chaque action lyonnaise, tout un chacun tremblait intérieurement. La moindre récupération nantaise était ovationnée dans un brouhaha à en perdre l’ouïe.

Finalement, Nantes s'impose et renoue avec le succès après quatre revers de rang toutes compétitions confondues. Images rares ces dernières semaines, les joueurs et le staff sont restés de longues minutes sur la pelouse pour communier avec leurs supporters. On retiendra aussi les embrassades entre joueurs et le large sourire de Vahid Halilhodžić.

Pour fêter la victoire, l’entraînement de demain sera ouvert au public 🔛



Rendez-vous demain 11h00 à la Jonelière 👋🏼 — FC Nantes (@FCNantes) April 12, 2019

Grâce à cette victoire, les Canaris se rapprochent plus que jamais du maintien dans l'élite la saison prochaine. En revanche, pour Lyon tout va mal. L'équipe entraînée par Bruno Génésio vient de perdre son troisième match d'affilée. Une statistique que ne retiendront pas les supporters nantais qui peuvent enfin se coucher avec le sourire.