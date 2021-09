FC Nantes : un de chute pour des Canaris "endormis" qui sont passés à côté de leur match à Reims

La malédiction du FC Nantes au stade Auguste Delaune continue. Sevrés de succès dans la Marne depuis près de 43 ans, les hommes d'Antoine Kombouaré sont tombés de haut, ce dimanche après-midi face au Stade de Reims. En confiance après leurs deux succès éclatants, contre Angers et le Stade Brestois, les Jaunes ont commis d'autres d'erreurs pour espérer ramener quelque chose de leur quatrième déplacement de la saison. Le changement de système tactique opéré par le technicien kanak n'a pas aidé, non plus.

Un contenu fade et des erreurs à la pèle

Il y avait plus d'ambiance en tribunes que sur la pelouse. Pendant que la Brigade Loire marquait son retour dans les stades en déployant plusieurs banderoles et en craquant quelques fumigènes (voir ci-dessous), les coéquipiers de Pedro Chirivella se heurtaient au mur rémois, mis en place par Oscar Garcia. En difficulté dans le jeu, les Canaris s'en sont remis aux coups de pieds arrêtés, en fin de première mi-temps. Mais ni Simon, ni Kolo Muani ne sont parvenus à trouver le cadre.

La suite a été encore plus décevante. Bien mieux repartis que les Jaune et Vert, les Champenois ont ouvert la marque sur un corner converti de la tête par Thomas Foket bien aidé par le marquage laxiste de Ludovic Blas (1-0 à la 51e). Si l'homme en forme au FC Nantes a répondu du tac au tac en remettant les deux équipes à égalité grâce à un rush en solitaire que le Nigérian a conclu par une frappe malicieuse (1-1 à la 61e), Reims a ensuite pris le large grâce à deux buts d'Enzo Ekitike (2-1 à la 71e et 3-1 à la 77e). Le premier sur un dégagement complètement raté de Charles Traoré, le second sur une frappe déviée qui trompe Alban Lafont.

"C'est un match endormi"

Face à un adversaire qui n'avait pas gagné le moindre match à domicile depuis le mois de janvier, le club octuple champion de France s'est donné le ballon pour se faire battre. "Un corner, un mauvais dégagement", a énuméré le successeur de Raymond Domenech. Perdu sur la pelouse dans un 4-3-3 inhabituel, le FC Nantes a complément déjoué. Fidèle à lui-même, il a encore permis à une équipe en mal de confiance de se relancer.

La marche était trop haute. On n'est pas encore au niveau pour être au-dessus, ça reste fragile.

"Ils n'étaient pas très dangereux, a pourtant observé le numéro 10 nantais, après-coup. C'était un match assez spécial où les deux équipes se sont regardées, c'est un match endormi. Je suis très déçu parce qu'on aurait du être plus solide défensivement et on voulait confirmer notre bonne dynamique." "La marche était trop haute, a ajouté Antoine Kombouaré. On n'est pas encore au niveau pour être au-dessus [au classement, ndlr], ça reste fragile." Un problème de concentration, si l'on en croit Ludovic Blas, un manque de coordination et erreurs bêtes à corriger d'urgence pour ne pas relancer un autre mal classé, Troyes, dimanche prochain à la Beaujoire.