FC Nantes : un début de saison record pour les ventes de maillots

"Il y a cinq ans, on se demandait ce qu'on allait faire de nos journées, glisse un vendeur. Aujourd'hui, on n'arrête pas." Dans la boutique située sur le parking du stade de la Beaujoire, le va-et-vient de clients est continu. Un maillot, une écharpe, une doudoune ou un retrait de commande. À la caisse, les quatre employés n'arrêtent pas. "On a fait de très très beaux résultats, se satisfait Nicolas Checcacci, responsable des ventes grand public du club. On a battu des records, tout simplement." La qualification des Jaunes en Coupe d'Europe pour la première fois depuis 18 ans n'y est pas pour rien. D'ailleurs, le maillot extérieur est en rupture de stocks depuis plusieurs jours sur un grand nombre de tailles. Si les ventes se portent comme rarement au FC Nantes, qui se déplace ce dimanche à Monaco, le club se refuse pourtant toujours à communiquer ses chiffres qui seraient, selon nos informations, supérieurs à ceux du voisin rennais.

"À partir de Nantes-Monaco, ça s'est envolé !"

En berne à l'issue de l'exercice 2020/2021 marqué par le sauvetage in extremis des Canaris en Ligue 1, "notre pire saison" dixit Nicolas Checcacci, la courbe des ventes est depuis en hausse constante. "La saison dernière avait très mal commencé même si le maillot blanc avait très bien fonctionné mais à partir de Nantes-Monaco, ça s'est envolé, analyse le responsable de la billetterie du marchandisage au FC Nantes. L'élasticité résultats-ventes de maillots est énorme. Quand on a une équipe qui dégage quelque chose de positif et qui est performante, et ça vaut aussi pour la billetterie, les ventes le sont elles aussi." Le parcours victorieux en Coupe de France synonyme de qualification en Ligue Europa a été un accélérateur très net pour les recettes du club nantais. La mairie s'en frotte les mains puisqu'une partie du loyer de la Beaujoire est indexé sur les revenus générés par le club, depuis la renouvellement du contrat de location, signé l'an passé.

On est même obligés de bosser après la fermeture pour faire tous les flocages des maillots précommandés.

Malgré le prix très élevé des maillots - entre 85 et 125 euros pour une tunique adulte - les supporters se bousculent. Sur le site internet comme en magasin. "On attend tous ça depuis très longtemps et voir un maillot FC Nantes avec le badge Europa League, c'est juste incroyable, souffle Lucas, 19 ans. On ne l'aura pas tous les ans et si ça se trouve, ça n'arrivera plus avant très longtemps." Pour marquer le coup, il va donc s'acheter le maillot domicile. "110 euros, ça pique mais ça n'arrive qu'une fois, et c'est pour ça que je me suis décidé à le prendre", assure-t-il. Pour Fabien, un abonné en Erdre, ça sera "l'ensemble de Nantes et une écharpe" soit près de 200 euros. "Nous, on en a eu pour 152 euros en tout, détaille Bari qui a notamment craqué pour un maillot d'entraînement des Canaris. Qu'est ce qu'on ne fait pas pour le FC Nantes."

Le badge "Europa League" est très demandé par les supporters, de même que les flocages de Nicolas Pallois, Ludovic Blas et Quentin Merlin. © Radio France - Florian Cazzola

Pallois, Blas et Merlin sur le podium des flocages les plus demandés

Cette accélération des ventes se ressent aujourd'hui jusque dans les emplois du temps de certains salariés. "On est même obligés de bosser après la fermeture pour faire tous les flocages des maillots précommandés, confie un vendeur. On n'aurait pas le temps de les faire sinon." "Je vais me faire floquer Nicolas Pallois, indique Valentin, à la caisse. C'est mon joueur préféré à Nantes." Parmi les numéros les plus souvent collés sur les tuniques : le 4, 10 et 29. Le tiercé dans cet ordre. "Le fait que l'on ne sache pas si Blas reste à Nantes pendant le mercato a forcément joué", avoue un autre vendeur. "Moi, ça sera Quentin Merlin parce qu'il est Nantais, formé à la Jonelière et qu'il est vraiment bon", poursuit Arthur.

Je suis allé voir l'Olympiakos avec mon fils et je me suis dit en sortant du stade : il faut au moins que je prenne ce maillot, en souvenir.

L'engouement est tel que le FC Nantes nous assure battre des records de chiffre d'affaire depuis le mois d'août. Notamment sur les jours de match à domicile. Le précédent remontait à la réception de l'AS Saint-Étienne, en mai dernier. "Cette saison, ce record a déjà été battu deux fois contre Lille et Paris où il a été pulvérisé", s'enthousiasme Nicolas Checcacci qui tient à mettre en avant la qualité des maillots. Reste à savoir si la dynamique restera aussi positive dans les mois qui viennent. "Ça dépendra vraiment des résultats de l'équipe", promet un salarié. En attendant, ils profitent de la Coupe d'Europe et de ceux qui veulent s'acheter "un bout de cette aventure" dixit le responsable des ventes. À l'image d'Anthony : "Je suis allé voir l'Olympiakos avec mon fils et je me suis dit en sortant du stade : il faut au moins que je prenne ce maillot, en souvenir." Un argument de vente qui risque de rapidement s'essouffler.