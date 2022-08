EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes en déplacement à Angers pour gagner en certitudes

Une semaine après avoir été sèchement battu par le PSG, lors du Trophée des Champions, le FC Nantes se déplace, ce dimanche à Angers pour bien lancer sa saison et balayer ses incertitudes en attaque. Un premier test pour un groupe resserré et qui risque encore de bouger, en raison du mercato.

C'est un FC Nantes en chantier qui se présente à Angers, ce dimanche après-midi, une équipe qui a tiré un trait sur le passé et ses joueurs emblématiques. Giflés par le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions, les Canaris ont certes conservé une ossature solide mais ils vont devoir faire avec une attaque pleine d'incertitudes, après le départ de Randal Kolo Muani. "On a confiance dans le groupe qui va commencer le championnat, dans le travail qu’on met en place, tempère néanmoins l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré. Je ne dirai pas qu’on est prêt, car j’ai pour coutume d’attendre les cinq premiers matches pour avoir une idée précise de la valeur du groupe, de ce que vont me donner les joueurs. Mais on a beaucoup d’envie et d’excitation."

Un match pour se jauger et pour se rassurer à l'extérieur alors que le FC Nantes n'a pris que six points depuis le début de l'année hors de ses bases. "Il faut bien démarrer la saison pour arriver à jouer le haut de tableau, lance Andrei Girotto. On a une coupe d’Europe qui nous attend et un championnat avec quatre descentes. Toutes les équipes vont nous attendre. On commence par un derby, c’est important !" D'autant que les Jaunes vont ensuite se frotter à du lourd : Lille, Marseille.

Angers SCO - FC Nantes, à vivre en direct et en intégralité, ce dimanche après-midi dès 14h30 avec Florian Cazzola au stade Raymond Kopa, accompagné d'Oscar Lippert et de leurs consultants. Vos questions et avis sur les réseaux sociaux ou au 02.40.73.6000.

Les Canaris n'ont perdu aucun de leurs quatre derniers matches face à Angers