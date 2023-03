FC Nantes : un déplacement à Paris en TGV et un retour en car à la demande de Kombouaré

C'est une manière de mettre fin à la polémique débutée en septembre dernier avec la venue du Paris Saint-Germain en avion. Pour se rendre dans la capitale où joue le FC Nantes, ce samedi au Parc des Princes, le FC Nantes a choisi le TGV. Le staff et les joueurs ont pris la direction de la gare de Nantes, ce vendredi après-midi. Et à l'issue de la rencontre, ils redescendront en car dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche.

"Trois heures trente de route, ça n'a jamais tué personne"

C'est en fin de conférence de presse qu'Antoine Kombouaré a révélé l'information, affirmant avoir choisi ce mode de transport bien avant la pétition lancée par le groupe écologiste Alternatiba et leur action devant la Jonelière, le 18 février dernier. "Je n'ai pas attendu qu'ils nous en parle pour prendre cette décision, affirme le Kanak. Nous sommes très contents d'y aller en train. Trois heures trente de route, ça n'a jamais tué personne ! J'ai toujours été concerné par les questions liées au réchauffement climatique. Je viens de Nouvelle-Calédonie où il y a plein d'îles. On parle de cette problématique depuis un moment avec la montée des eaux. Dès qu'on peut, je le fais. C'était déjà le cas à Dijon et lorsque j'étais entraîneur du PSG aussi, nous étions allés à Lyon en train. Après, lorsqu'on joue tous les trois jours, ce n'est pas possible. Là, on aura deux jours de repos après le match donc on peut tout à faire rentrer en bus."