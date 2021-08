FC Nantes : un derby breton sans joueur formé au club, un évènement rare signe d'un changement d'ère

Le 80e derby breton, ce dimanche entre Rennes et le FC Nantes, sera seulement le second à ne voir aucun Canari issu du centre de formation être sur la pelouse au coup d'envoi, après celui de 2016. Longtemps citée en exemple, la Jonelière ne fait aujourd'hui plus le poids face à son rival rennais.

Entre la vente d'Imran Louza à Watford et la mise à l'écart d'Abdoulaye Touré, poussé vers la sortie, la liste des joueurs formés à la Jonelière et encore sous contrat avec le FC Nantes est en train de se réduire comme peau de chagrin. Révélation de la saison passée à la pointe de l'attaque des Jaunes, Randal Kolo Muani est le dernier jeune biberonné au "jeu à la nantaise" à faire de la résistance dans le onze des Canaris. Et si son absence à cause d'une lésion au mollet gauche est "un vrai casse-tête" sportif pour son entraîneur, elle symbolise surtout la fin d'une ère sur les bords de l'Erdre.

Passage de témoin entre La Jonelière et la Piverdière

Longtemps cité en exemple, en France et en Europe, la pépinière nantaise qui a notamment vu éclore une ribambelle de stars, Henri Michel et Maxime Bossis en tête, ainsi que trois champions du monde 1998, est aujourd'hui rentrée dans le rang. Et l'époque dorée des Jaune et Vert qui puisaient largement dans ce vivier est également révolue au point que le centre d'entraînement du Stade Rennais soit aujourd'hui plus attractif.

Au pied du podium du classement des centres de formations français, la saison dernière, deuxième en 2019/2020, la Piverdière a fait éclore, ces dernières saisons, Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinfa, Adrien Truffert ou encore James Léa-Siliki. Ce dimanche après-midi, elle aura pas moins de sept représentants, titulaires ou sur le banc des Rouge et Noir.

"C’est une différence de moyens. On travaille aussi, mais il faut aussi avoir des jeunes de qualité, se défend Antoine Kombouaré. Rennes a aujourd’hui des moyens financiers pour acheter des très bons jeunes ce que Nantes ne peut pas faire. À 12-13 ans, aujourd’hui, il faut payer très cher un jeune joueur. C’est ce que Lille, le PSG, Monaco Rennes ou encore Lyon sont capables de faire. C’est une réalité économique."

Le précédent douloureux de mars 2016

La question du budget et des moyens alloués au recrutement des jeunes pousses serait, selon le successeur de Raymond Domenech, l'argument qui expliquerait les trajectoires diamétralement opposées des deux centres de formations. Mais le manque de lisibilité du projet sportif nantais au sujet du développement des jeunes, entre autre, lié à l'instabilité des entraîneurs est désormais inévitablement pris en compte par les espoirs et leur famille.

Chez les purs produits de la formation nantaise, le sujet n'est plus tabou et certains, à l'image du milieu de terrain Batista Mendy, font le choix de partir, lassés par le peu de clarté autour de leur avenir. "On a tout fait pour le garder, regrette le Kanak. On lui a fait une proposition de contrat, j’étais là. Ils voulaient des sommes qu’on ne pouvait pas donner. C’est un très bon jeune, on lui souhaite bonne chance."

Le derby breton du 6 mars 2016 avait marqué une violente rupture dans l'histoire du FC Nantes. Pour la première fois depuis la création de son centre de formation voulu par José Arribas, le club octuple champion de France se présentait sans aucun élément issu de la Jonelière. Il y en aura donc une seconde, ce dimanche après-midi, en espérant que le scénario vécu cinq ans plus tôt ne se reproduise pas. A l'époque, la bande à Ousmane Dembélé avait infligé une correction aux Canaris (4-1).