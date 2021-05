FC Nantes : un dernier virage à négocier pour ne pas gâcher un sprint final incroyable

Depuis trois semaines, le FC Nantes est méconnaissable. Brouillons devant et souvent paniqués en défense, les Canaris empilent à présent les buts, 13 en quatre matchs, et carburent sur un rythme de champion. Le signe d'une équipe enfin soudée et d'une prise de conscience collective.

Le FC Nantes en mode puissance quatre. Ce dimanche soir, les Jaunes ont ajouté Dijon à leur tableau de chasse et poursuivent ainsi leur dernier tour de piste impressionnant. Tout n'a pas été parfait en Bourgogne avec un jeu parfois brouillon et des trous d'air qui auraient pu contrarier les plans du barragiste mais, une nouvelle fois sous les ordres d'Antoine Kombouaré, l'équipe ne s'est pas délitée. Au contraire, elle en a profité pour peaufiner ses statistiques dans les deux surfaces. Une métamorphose assez impressionnante à mettre au crédit du Kanak qui a enfin transformé cette addition d'individualités en une équipe.

"On entend les remplaçants crier"

L'image du président du club, Waldemar Kita, intenable sur son siège au stade Gaston Gérard dimanche, vivant le match comme s'il en était acteur, était saisissante. Etonnante aussi car aux antipodes de sa posture tout long de la saison, avachie, le masque descendu au menton, à subir au moins autant que ses joueurs. "On entend aussi les remplaçants crier quand on est sur le terrain, confie Imran Louza, décisif 3 fois en 3 matchs, soit autant que sur les 19 précédents. Ça nous pousse et ça prouve qu'on est un groupe. Il y a un état d'esprit qui se dégage."

Les joueurs ont enfin compris que le plaisir, on le trouve à travers la victoire. Ils ont passé un cap.

En deux phrases, le gamin de Nantes Nord a tout résumé. Les Jaune et Vert sont enfin devenue une équipe. "Tout est fragile", tempère le quatrième technicien de la saison. Mais on ne boude pas notre plaisir de voir la bande à Lafont enfin mettre un pied devant l'autre. En attaque d'abord avec 13 réalisations inscrites en quatre rencontres et un symbole : Kalifa Coulibaly, passé de placardisé à buteur en série.

Nantes, cinquième équipe de Ligue 1 depuis l'arrivée de Kombouaré

A l'opposé, la charnière affiche plus de sérénité en témoigne ces deux clean-sheets successifs - les 4e et 5e seulement cette saison. "Dans la difficulté, on a tenu, on a fait bloc, s'est félicité Antoine Kombouaré. C’est intéressant et ça nous permet de conserver une dynamique intéressante et même s'il n'y a pas de certitude dans le football, on a des fondations solides." Elles permettent à l'octuple champion de France de redresser une situation qui semblait inextricable et de se hisser dans le top 5 des meilleures équipes de l'élite depuis la signature du quinquagénaire, en début février.

Imran Louza retrouve des couleurs au milieu de terrain. Le joueur formé au FC Nantes a été décisif à 3 reprises en 3 matchs, soit autant que sur les 19 précédents. © AFP - Philippe Desmazes

"Parfois, c'est au pied du mur que l'humain arrive à se lever et à changer les choses", philosophait Dennis Appiah, la semaine passée. Mais sans les deux mains tendues de leur nouvel entraîneur, les Nantais n'y seraient certainement pas parvenus. "Je leur parle beaucoup, glisse l'entraîneur aux huit clubs de Ligue 1. J'essaie de leur donner de la confiance, de l'énergie. Ils ont enfin compris que le plaisir, on le trouve à travers la victoire. Ils ont passé un cap." Les résultats s'en ressentent avec 21 unités emmagasinées depuis février soit plus de la moitié des points pris en l'espace d'un trimestre.

Si on a un souci dimanche contre Montpellier, je suis sûr qu'on aura les armes pour remporter ce barrage.

Des joueurs enfin responsabilisés

La force de Kombouaré est d'avoir réussi à capter l'attention d'un auditoire qui avait fait la sourde oreille avec ses trois prédécesseurs. De les avoir mis devant leurs responsabilités. "On a pris conscience de la situation, analyse à sa façon Randal Kolo Muani, auteur de son premier doublé en carrière, ce dimanche. On a compris que nos carrières étaient en jeu, qu’il ne fallait pas faire descendre le club."

Rêveurs plus qu'ambitieux, les Jaunes avaient coché le top 10 en début de saison. Il leur aura fallu 30 journées pour qu'ils redescendent sur terre. "Maintenant, on a cette finale à jouer, balaye "Casque d'Or". Si à la fin on écrase Montpellier 1-0, ce sera parfait pour nous [...] Et si on a un souci dimanche, je suis sûr qu'on aura les armes pour remporter le barrage." Avant un été qui s'annonce au moins aussi mouvementé que cet exercice hors du temps.