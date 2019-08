FC Nantes : un effectif "taillé pour le maintien" à un mois de la fin du mercato

Nantes, France

Le tableau des transferts des Canaris commence à sacrément être chargé, cet été. Après avoir perdu Cirpian Tătăruşanu (Olympique Lyonnais), Diego Carlos (FC Séville) et prêté deux de ses gardiens Maxime Dupé (Clermont Foot 63) et Quentin Braat (Chamois niortais), le FC Nantes s'est montré plutôt actif au rayon des achats. A un mois de la clôture du mercato, le club présidé par la famille Kita a déjà fait signer huit joueurs. "Il faut encore renforcer cet effectif car pour le moment il est taillé pour le maintien", estime l'ancien joueur nantais, Olivier Quint.

"Il manque des joueurs de talent, de caractère et qui connaissent la Ligue 1"

Alors que l'avenir de Vahid Halilhodžić s'inscrit en pointillés sur les bords de l'Erdre - il pourrait quitter le club dès vendredi soir, après la rencontre amicale face au Genoa - le FC Nantes continue de prospecter pour compléter son effectif en vue de la saison prochaine. Pour l'heure, deux gardiens (Alban Lafont et Denis Petric), deux défenseurs (Molla Wagué et Abou Ba), un latéral (Dennis Appiah), deux milieux (Marcus Coco et Medhi Abeid) et un attaquant (Bridge Ndilu) sont arrivés. "Il en manque encore et notamment sur le plan offensif, estime Olivier Quint, consultant France Bleu et ancien joueur professionnel. Il manque également des joueurs de talent, des joueurs de caractère et qui connaissent la Ligue 1."

Il faut se dépêcher car le championnat commence dans pas longtemps et il est important de prendre un bon départ", analyse Olivier Quint, ancien joueur du FC Nantes.

Une fois encore, le recrutement opéré par la Maison jaune pose questions. A plusieurs reprises, Coach Vahid s'est plaint de ne pas pouvoir attirer les joueurs qu'il désirait. Le Franco-Bosnien est également monté au créneau ces dernières semaines pour fustiger certains choix de la direction. "Est-ce que les huit recrues vont amener une plus-value à l'effectif, s'interroge Olivier Quint. _Je n'en suis pas persuadé_. Est-ce qu'avec l'arrivée de Stéphane Ziani [l'actuel entraîneur des U19 du FC Nantes] ou d'un autre va redistribuer les cartes en matière de recrutement ?" Le milieu de terrain de 47 ans n'est pas rassuré sur l'effectif des Canaris à neuf jours de la première journée de championnat, face à Lille. D'autant que certains cadres comme Valentin Rongier ont un bon de sortie et pourraient quitter la Loire-Atlantique d'ici le 2 septembre.