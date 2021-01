Le souhait de Mehdi Abeid et de son agent de poursuivre sa carrière loin du FC Nantes l'aura emporté sur les souhaits de l'entraîneur des Canaris, Raymond Domenech. Un an et demi à peine après son arrivée en provenance de Dijon, le milieu algérien est transféré à Al Nasr, aux Émirats arabes unis.

FC Nantes : un an et demi et puis s'en va, le forcing de Mehdi Abeid a fonctionné

Sous les couleurs du FC Nantes, le milieu de terrain algérien Mehdi Abeid aura inscrit un but et délivré deux passes décisives en Ligue 1.

Sa triste prestation, le weekend dernier, contre le FC Metz aura donc été l'épilogue de l'aventure nantaise de Mehdi Abeid. Un an et demi à peine après avoir posé ses valises sur les bords de l'Erdre, le milieu international algérien vainqueur de la CAN en 2019 quitte déjà le FC Nantes, malgré le souhait de son entraîneur Raymond Domenech de le conserver. "Il est parti, c'est fait, je ne vais pas m'éterniser là-dessus", a lâché ce vendredi, un brin frustré, l'ancien sélectionneur des Bleus.

"Le poids du joueur et de l'agent est plus fort que tout le monde"

Redevenu un titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Raymond Domenech, à la fin de l'année 2020, Mehdi Abeid était même devenu une des pierres angulaires de l'ancien technicien lyonnais au milieu de terrain. Au point d'être sur le terrain au coup d'envoi des six dernières rencontres des Canaris. Son statut n'a visiblement convaincu l'ex-Dijonnais d'aller jusqu'au terme de son contrat, en 2022.

"Quand ça arrive comme ça au dernier moment, c'est un petit peu gênant, confie l'entraîneur du FC Nantes. Entre ce que veulent les entraîneurs et ce que décident les agents, il y a un monde. Le poids du joueur et de l'agent est plus fort que tout le monde et on en a eu l'exemple précis."

On doit faire avec mais ça ne doit pas nous perturber plus que ça. Ça peut créer un manque mais il y a assez de joueurs pour combler ces vides.

L'annonce du départ de Mehdi Abeid tombe, en tout cas, au pire moment pour la direction nantaise qui ne désirait pas s'en séparer. "Ça nous oblige à nous réorganiser et à trouver des solutions, lâche le finaliste de la Coupe du Monde 2006 qui estime que le mercato hivernal est une "aberration" qui n'a aucun "intérêt sur le plan économique ou sportif". Maintenant, on passe à autre chose et c'est à ceux qui sont-là de montrer de quoi ils sont capables."

Un avis partagé par le milieu du FC Nantes, Abdoulaye Touré, annoncé sur le départ depuis plusieurs saisons. "C'est la vie du mercato, observe le joueur originaire du quartier Malakoff. On sait qu'il y a des départs, ou pas, des arrivées aussi. On doit faire avec mais ça ne doit pas nous perturber plus que ça. Ça peut créer un manque mais il y a assez de joueurs pour combler ces vides." Il ne reste qu'à savoir si leur qualité leur permettra de combler ce vide, dès dimanche soir contre l'AS Monaco.