FC Nantes : des Canaris malheureux contraints au nul sur la pelouse de Nîmes (1-1)

C'est le scénario que beaucoup redoutaient. Conquérants mais trop faibles dans le dernier geste, les Canaris ont été rejoints par de valeureux qui se sont réveillés en deuxième mi-temps, ce dimanche après-midi. Et les conséquences sont importantes pour le FC Nantes car, dans le même temps, Lorient s'est imposé. Pour la première fois de la saison, les Jaunes se retrouvent donc avant-dernier de Ligue 1 et pourraient regretter ces deux points manquants à l'heure de faire les comptes, en fin de saison.

Une domination sans partage et des regrets

Sur une pelouse aux allures de champ de patates, la Maison jaune n'a pas tardé à se mettre en évidence. Le 4-3-3 d'Antoine Kombouaré a longtemps muselé des Crocos, méconnaissables. La paire du milieu Pedro Chirivella - Andrei Girotto n'y est pas pour rien. Les deux milieux ont été étincelants pendant une mi-temps et ont rayonné dans l'entrejeu. Et sur énième récupération de balle, Randal Kolo Muani a déposé ses vis-à-vis dans le couloir droit pour adresser un cadeau à Ludovic Blas au point de penalty. Étonnamment seul, le numéro 10 ne s'est pas posé de question au moment de frapper et donner l'avantage aux siens (1-0 à la 27è).

On est entré dans leur jeu alors qu'on aurait du faire beaucoup plus pour marquer ce deuxième but.

La suite a été plus chaotique, surtout dans le dernier geste. Alors que le FC Nantes avait les clés pour prendre ses distances dans le match sur un concurrent direct, il a trébuché. Et Nîmes en a profité. Dans le deuxième acte, les Crocos ont mangé les Canaris dans la bataille du milieu de terrain. Et à force de s'exposer, le Jaune et Vert se sont fait punir. Sur un dégagement de Jean-Charles Castelletto contré par Girotto, l'attaquant Moussa Koné en a profité pour tromper Alban Lafont à bout portant (1-1 à la 77è).

"Il y a des regrets et de la colère"

Dans une fin de match décousue, où Alban Lafont s'est illustré de manière somptueuse à deux reprises, Nantes a poussé sur phases arrêtées, en vain. "En deuxième mi-temps, il n'y avait pas de maîtrise, on n'a pas réussi à poser notre jeu, confirme un Dennis Appiah qui avait la tête des mauvais jours. On est entré dans leur jeu alors qu'on aurait du faire beaucoup plus pour marquer ce deuxième but." Un but qui pourrait coûter cher dans la course au maintien alors que les Jaunes se retrouvent, ce dimanche, pour la première fois 19è du championnat.

"Il y a des regrets, de la colères, tout ce qu'on peut imaginer", lâche le joueur formé à l'AS Monaco qui "savait que ce match allait être très important".