FC Nantes : un maillot blanc et bleu en hommage à Emiliano Sala

Pour la rencontre de dimanche face à Bordeaux à la Beaujoire, les canaris vont délaisser leur maillot jaune et vert pour revêtir le bleu et blanc de l'Argentine. Un hommage au joueur Emiliano Sala, un an après sa disparition dans le crash d'un avion.